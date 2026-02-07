Veronika Vilk osvojila broncu na Zagreb Openu, Matej Mandić završio peti

Podijeli :

xUnitedxWorldxWrestlingx xKadirxCaliskanx via Guliver Image

Hrvačica Veronika Vilk osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 72 kilograma na vrlo jakom turniru Zagreb Openu, dok je Matej Mandić bio peti.

Naša hrvačica Veronika Vilk u svojoj prvoj borbi izgubila je od reprezentativke Indije Dikshe Malik koja je kasnije došla do finala kategorije do 72 kg, tako je Veronika dobila priliku kroz repasaž doći do brončane medalje. U susretu za brončano odličje Veronika se sastala s reprezentativkom iz Rusije Kristinom Bratčikovoj, koja joj je predala susret.

Najuspješniji hrvač u muškoj konkurenciji danas bi je Matej Mandić koji je u kategoriji do 87 kg ostvario tri pobjede. Prvo je u kvalifikacijama pobijedio Srbina Andrija Mihajlovića, u osmini finala protiv reprezentativca Kazahstana Nursultan Tursikova, te u četvrtfinalu Egipćanin Mahmoud Walid Abdelfattah. U polufinalu je Mandić izgubio od reprezentativca Mađarske Istvana Takacsa, a u borbi za broncu i od Uzbekistanca Mukhammadkodira Rasulova.

