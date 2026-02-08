Šačić i Milanović zaustavljeni u četvrtfinalu Zagreb Opena

Podijeli :

xAmirrezaxAliasgarix xUnitedxWorlx via Guliver

Zadnjeg dana hrvačkog Zagreb Opena u zagrebačkoj Areni, turnira iz Raking Seriesa UWW-a održana su natjecanja u šest kategorija grčko-rimskim stilom u kojem je nastupilo i šest hrvatskih predstavnika - Pavel Puklavec (-72 kg), Karlo Kodrić i Filip Šačić (-82 kg), Filip Smetko, Kristian Lukač i Tomislav Brkan (-97 kg) te Marko Milanović (-130 kg).

Najbolji plasman su ostvarili Filip Šačić i Marko Milanović. Obojica su došla do četvrtfinala, Šačića je pobijedio Turčin Yuksel Saricicek, dok je bolji od Milanovića bio Amerikanac Cohlton Michael Schultz. Budući da su njihovi protivnici došli do finala, obojica su dobili priliku da kroz repasaž probaju osvojiti brončanu medalju.

No, obojica su izgubili odmah u prvom kolu repasaža. Bolji od Šačića bio je reprezentativac SAD-a Jesse Alexander Porter, dok je bolji od Milanovića bio reprezentativac Mađarske Darius Attila Vitek.

Veronika Vilk osvojila broncu na Zagreb Openu, Matej Mandić završio peti

U kategoriji do 55kg slavio je Iranac Mohammad Hajiali Hosseinvand Panahisan koji je u finalu svladao Uzbeka Ikhtijora Botirova, dok su bronce osvojili Turčin Omer Halis Recep i Iranac Poya Soulat Dad Marz.

U kategoriji do 60kg zlato je osvojio Japanac Koto Gomi, srebro Uzbek Ališer Ganijev, a bronce Kazahstanci Amangali Bekbolatov i Jerbol Kamalijev.

U kategoriji do 72kg pobijedio je Egipćanin Moustafa Hussein Fathy Alameldin ispred Gruzijca Nike Broladzea, dok su treći bili Kazahstanac Almatbek Amanbek i Uzbek Šahzod Kučkorov.

U kategoriji do 82kg pobijedio je Turčin Yuksel Saricicek, srebro je osvojio Moldavac Mihail Bradu, a bronce Iranac Mohammad Reza Hojatollah Mokhtar i Kazahstanac Ibragim Magomadov.

U kategoriji do 97kg prvi je bio Mađar Alex Gergo Szoke, drugi Kazahstanac Islam Jevlovjev, a treći Iranac Mohammad Hadi Akbar Seydi Avendi i Gruzijac Giorgi Melia.

U kategoriji do 130kg slavio je Turčin Riza Kayaalp, drugi je bio Amerikanac Cohlton Michael Schultz, a treći Mađar Darius Attila Vitek i Kazahstanac Olžas Siribaj.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.