Hrvatska osvojila i broncu na Europskom kadetskom prvenstvu

Hrvatski taekwondo savez

Hrvatska je posljednjeg dana Europskog kadetskog prvenstva u taekwondou osvojila još jednu medalju zahvaljujući Katiji Ðerek koja u kategoriji do 59 kg uzela broncu.

Katija Đerek iz TK Imotski je na putu do brončane medalje slavila protiv predstavnica Moldavije (2-1), Francuske (2-0) i Danske (2-1), a na put do još sjajnijeg odličja ju je zaustavila reprezentativka domaćina – Grčke (0-2).

Dan ranije je prvu medalju za Hrvatsku osvojila Sara Rogin iz TK Medveščak koja se također okitila broncom, ali u kategoriji do 51 kg.