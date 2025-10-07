Zagrebaši optimistični uoči gostovanja u Parizu: ‘Vjerujem da možemo iznenaditi’

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Hrvatski rukometni prvak Zagreb pokušat će u četvrtak na gostovanju kod Paris SG-a u 4. kolu skupine B Lige prvaka osvojiti prve ovosezonske bodove u ovom natjecanju, a dva dana uoči susreta u sportskoj dvorani Pierre de Coubertine trener Andrija Nikolić i vanjski pucač Luka Lovre Klarica s optimizmom gledaju taj izazov.

Niti Parižani nisu dobro krenuli u novu sezonu Lige prvaka, u prva tri kola osvojili su samo dva boda.

“Naš sljedeći suparnik je odlična momčad. Možda nisu na razini onih zvijezda od prije par godina, ali i dalje je to jedna od najboljih ekipa Europe i kod njih je uvijek teško igrati. Što se nas tiče, mislim da smo se dobro spremili, na najbolji smo mogući način iskoristili tjedan bez Lige prvaka i idemo u Pariz pokušati iznenaditi i napraviti što bolji rezultat. Iza nas je period u kojemu smo odigrali tri utakmice hrvatske lige kroz koje smo podigli samopouzdanje i formu i ja vjerujem da u jednom dobrom ritmu i s pravom energijom putujemo u Pariz.

Što se njih tiče, svakako bih istaknuo sjajnu tranzicijsku igru u kojoj prednjači Luc Steins, dok je čovjek kojega valja također spomenuti lijevi vanjski francuske reprezentacije Elohim Prandi. On šutira iz svih mogućih pozicija i gotovo uvijek je opasan po gol. Tu su naravno i desni vanjski Egipta Yahia Omar, kao i naš Mateo Maraš. Sve u svemu ekipa sastavljena od iznimnih pojedinaca. Mi imamo probleme poznate od ranije, a ono što je novo jest i određeni problem koji Igor Karačić ima s ramenom. Ostali su svi zdravi i putuju u Parizu”, rekao je Nikolić.

“Mislim da smo se dobro pripremili za ovu utakmicu i vjerujem da možemo iznenaditi. Isprobavali smo neke nove stvari kroz ove tri utakmice domaćeg prvenstva i mislim da smo to dobro posložili. Što se njih tiče, dobro smo ih proučili i mislim da smo spremni za njih. Ono što je najvažnije jest da zaustavimo njihovu polukontru, posebno sjajnu igru Luca Steinsa koji vuče taj dio njihove brze tranzicije. Možda će nekom zvučati čudno, ali nakon tri poraza zaista smo željni pobjede i idemo u Pariz s namjerom da to i ostvarimo. Nisu ni oni bajno otvorili europsku sezonu i ja vidim naše šanse unatoč tomu što oni jesu favorit.

Ključ je u tome da barem donekle kontroliramo njihovu polukontri i onemogućimo im lagane pogotke. Moramo ih prisiliti na manji broj golova nego li su postigli u prve tri utakmice. A što se našeg napada tiče mislim da tu možemo biti samo bolji. Taj dio naše igre zaista nije dobro izgledao u prva tri kola i to je segment igre koji moramo podići na ovoj, ali i svim ostalim utakmicama koje dolaze. Također, važno je da i mi postignemo koji lagani gol iz tranzicije kako što do sada nije bio slučaj. Vjerujem u našu ekipu i vjerujem da će se nešto i nas pitati u četvrtak”, dodao je Klarica.