Zagreb razbranio Barceloninog golmana i upisao treći poraz u Ligi prvaka

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/MadsxAndersenx

Rukometaši Zagreba su u sklopu trećeg kola rukometne Lige prvaka ugostili veliku Barcelonu u zagrebačkoj Areni. Bio je to njihov 17 susret u Ligi prvaka, a u dosadašnjih 16 je 15 puta slavila katalonska momčad. Ni ovaj put nije bilo iznenađenja pa je Barcelona s 32:25 slavila protiv Zagreba na gostovanju.

Nije najbolje krenulo za Zagreb. Barcelona se prvo odvojila na 2:0 da bi Zagreb ipak uzvratio i poravnao na 2:2. Egal je bio kratkog vijeka pa se ponovno kod 3:3 Barcelona odvojila. Vodstvo je raslo kako se bližio kraj prvog poluvremena.

Deset minuta prije kraja Barcelona je vodila s 13:7 pa je Andrija Nikolić bio primoran pozvati minutu odmora ne bi li probudio svoju momčad. To je donekle pomoglo zagrebačkoj momčadi jer je Barcelona je na poluvrijeme otišla s +5 (17:12). Najzaslužniji za to bio je danski vratar Emil Nielsen koji je u prvih 30 minuta upisao devet obrana.

Dobar početak Zagreba nije dugo trajao. Smanjili su na -3 (19:16), ali nakon toga se ponovno probudila Barcelona. Više puta su bježali na veće prednosti, a ponovno je za to bio zaslužan Nielsen koji je branio na svojoj vrhunskoj razini.

Susret je Nielsen završio sa 16 obrana. Najbolji strijelac kod Barcelone bio je Dika Mem sa 6 golova. Francuz je bio upitan za susret, ali se uspio spremiti te je bio jedan od ključnih igrača u pobjedi Barcelone 32:25. Njemu su se pridružili Aleix Gomez Abello i Blaž Janc koji su također zabili 6 pogodaka.

Kod Zagreba je najbolji bio Luka Lovre Klarica sa 6 golova. Pratio ga je Filip Glavaš s 5, a na vratima je solidan bio Haris Suljević koji je susret završio s 8 obrana.

Zagreb je ovim porazom cementiran na posljednjem mjestu svoje skupine u Ligi prvaka te je jedini klub bez boda. Teško će se situacija promijeniti i u sljedećem kolu kada Zagreb gostuje u Parizu kod PSG-a. Taj susret igrat će se devetog listopada.