Velimir Petković više nije trener Zagreba, presudio mu Nexe!

Damir Krajac/CROPIX via Guliver Images

Hrvatski rukometni prvak je objavio da je došlo do sporazumnog raskida suradnje s trenerom Velimirom Petkovićem nakon remija s Nexeom u utakmici 10. kola Premijer lige.

RK Zagreb još nije objavio tko će biti novi trener, a glavni menadžer Božidar Jović se oglasio o smjeni.

“Želio bih se zahvaliti treneru Petkoviću na svemu što je napravio za naš klub u ovom razdoblju. Podigao je ekipu po svom dolasku i s njime smo upisali neke sjajne rezultate u Ligi prvaka. Nažalost, nakon što smo zaključili našu europsku sezonu, situacija se promijenila i ekipa više nije igrala na zadovoljavajućoj razini. Osjetili smo određeno nezadovoljstvo kod velikog broja igrača, kako onih koji većim dijelom nisu igrali, tako i onih koji su korišteni u rotaciji“, rekao je pa dodao:

“Trener Petković je pružio sve svoje veliko iskustvo i znanje ne bi li podigao momčad, ali nažalost to se do sada nije dogodilo. Uoči same završnice Kupa i Prvenstva Hrvatske, a nakon razgovora s gospodinom Petkovićem, zaključili smo da je za klub u ovome trenutku najbolje da se sporazumno raziđemo. Treneru Velimiru Petkoviću želio bih se zahvaliti za vrijeme koje je proveo s nama i za sve svoje veliko znanje i dobru energiju koju je podijelio s našim klubom. Hvala ti, Petko!”

Petković je bio na klupi Zagreba od studenog prošle godine. Aktualni prvak se nalazi u borbi za titulu s našičkim klubom gdje nakon glavnog dijela sezone Zagreb ima tri boda, a Nexe jedan. Novi prvak će biti ekipa koja skupi šest bodova što znači da će Zagreb i Nexe morati odigrati još barem dvije utakmice.