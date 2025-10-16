Trener Zagreba pred otkazom? ‘Još nismo razgovarali, imat ćemo sastanak’

Podijeli :

Tomasz Fafara PressFocus via Guliver

Rukometaši Zagreba doživjeli su i peti poraz u skupini B Lige prvaka, a bolji od hrvatskog prvaka u Areni Zagreb bio je danski GOG sa 36:31 (19:11).

Najbolji strijelci Zagreba bili su Luka Lovre Klarica i Giorgi Tskhoverbadze sa po šest pogodaka, a Aleks Kavčič ih je postigao pet

“Loše sam doživio utakmicu. Naša izvedba bila je jako loša i teško mi je otkriti prave razloge, ali igrali smo slabo u lošem trenutku. Ne znam možemo li izdržati taj pritisak ili u čemu je problem. U svakoj utakmici koju moramo pobijediti dogodi se nešto ovakvo”, rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić na početku.

Nije mu jasan uzrok ovakvog nastupa.

“U prvom smo poluvremenu imali problem mentalne naravi. Na odmoru nisam rekao ništa posebno, samo sam želio da izbacimo strah i nastavimo igrati rukomet kakav smo igrali u Parizu. Teško mi je otkriti uzrok onoga što se dogodilo, ne znam je li riječ samo o jednoj stvari. Možda je to pritisak. U svim utakmicama koje moramo pobijediti ne reagiramo na najbolji način”, kazao je i onda odgovorio na pitanje ima li podršku igrača:

“Još nismo razgovarali, imat ćemo sutra sastanak pa ćemo sve proći.”

Slijedi dvoboj protiv Pick Szegeda.

“Teško je sada pronaći motivaciju. Moramo se sabrati, raditi i nastaviti vjerovati”, nastavio je i za kraj se osvrnuo na ozljedu Luke Lovre Klarice:

“Nadam se da nije ništa ozbiljno. Uganuo je gležanj i vjerujem da će biti u redu.”