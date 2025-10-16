Debakl rukometaša Zagreba, doživjeli su težak poraz u Ligi prvaka

Rukometaši Zagreba doživjeli su i peti poraz u skupini B Lige prvaka, a bolji od hrvatskog prvaka u Areni Zagreb bio je danski GOG sa 36:31 (19:11).

Najbolji strijelci Zagreba bili su Luka Lovre Klarica i Giorgi Tskhoverbadze sa po šest pogodaka, a Aleks Kavčič ih je postigao pet.

Frederik Bjerre i Lasse Vilhelmsen su postigli po osam golova za pobjednike, a vratar Peter Johannesson je skupio 12 obrana.

Bio je to dvoboj momčadi sa začelja ljestvice u kojem je momčad pod vodstvom Andrije Nikolića vidjela svoju priliku za osvajanje prvih bodova u novoj sezoni elitnog europskog natjecanja. Međutim, osim početne rezultatske izjednačenosti u prvih sedam minuta, dvoboj je pretvoren u golijadu danskog sastava.

Serijom 5-0 GOG je na polovici prvog poluvremena već imao šest pogodaka prednosti (2-8), što je Nikolića ponukalo na prvu minutu odmora. No, posebne promjene u igri domaće momčadi nije bilo. Nastavili su promašivati “zicere”, dok su Danci bili gotovo nepogrešivi pa su na poluvrijeme otišli s osam golova prednosti (11-19).

Zagrebova realizacija je u prvom poluvremenu bila samo 46% (11/24), a GOG je bio na 83% (19/23).

Situacija se malo promijenila početkom nastavka, kad je Zagreb u prvih pet minuta napravio 4-1 i smanjio zaostatak na pet pogodaka (15-20). No, veliki preokret se nije dogodio. Danci su se opet odvojili i otišli do +9 (17-26). Zagreb se još dvaput vraćao do -5 (25-30, 30-35), ali bliže od toga hrvatski prvak nije došao.

Zagreb je bez bodova na začelju skupine B, a GOG je sa četiri boda na šestom mjestu, ali bodovno izjednačen sa Szegedom i PSG-om. Vodeći Magdeburg ima maksimalnih 10 bodova, a po osam bodova imaju Barcelona i Wisla Plock.

U sljedećem, 6. kolu Zagreb će za šest dana ugostiti mađarski Szeged.