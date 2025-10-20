Trener Zagreba o nedavnom porazu u Ligi prvaka: ‘Osramotili smo klub, dres i grad’

Podijeli :

Goran Mehkek / CROPIX via Guliver Images

Na konferenciji za medije uoči nadolazeće utakmice protiv mađarskog Szegeda, koja se igra u srijedu u 18:45 u Areni Zagreb, trener Andrija Nikolić je komentirao prošli susret Lige prvaka u kojem su rukometaši Zagreba izgubili od danskog GOG-a rezultatom 36:31.

“Rekao bih da smo malo i osramotili, klub, dres, grad, to nije razina koja se od nas očekuje. Pokušavamo se sabrati, promijeniti neke stvari i dobro se prezentirati protiv Szegeda, koji je odlična momčad, a trenutno ima problem s ozljedom Smarasona, što se osjeti na igri unatoč mnoštvu odličnih internacionalaca”, rekao je Nikolić u uvodu, a onda uputio kritiku igračima:

VIDEO / Kapetan Zagreba o debaklu: ‘Ovo je bila blamaža, ježim se koliko mi je neugodno’ Debakl rukometaša Zagreba, doživjeli su težak poraz u Ligi prvaka

“Nekolicina njih ne donosi prevagu, poput Walczaka, Topića, Przytule, trebamo obaviti ozbiljne razgovore i vidjeti što dalje. Klarica kao naš najbolji igrač oscilira, uganuo je gležanj, ali bit će dobro. Beljavski također oscilira, ne daje što može i što se očekuje. Karačić je imao ozljedu ramena, a onda ozlijedio kvadriceps. Vjerujem da će brzo, ali teško do srijede.”

Za kraj, Nikolić je poručio:

“Pobjeđivali smo mi i bolje momčadi u Areni, ali da se vratim još na GOG, veći je problem što smo imali osam promašenih izrađenih šuteva i dvije tehničke pogreške do 11. minute i tu smo se mentalno ugasili. Možemo ponuditi svašta, ali da damo sve od sebe i resetiramo se. Golmani ostaju tandem, ali i oni ovise o suigračima ispred.”