VIDEO / Kapetan Zagreba o debaklu: ‘Ovo je bila blamaža, ježim se koliko mi je neugodno’

Rukometaši Zagreba doživjeli su i peti poraz u skupini B Lige prvaka, a bolji od hrvatskog prvaka u Areni Zagreb bio je danski GOG sa 36:31 (19:11).

Najbolji strijelci Zagreba bili su Luka Lovre Klarica i Giorgi Tskhoverbadze sa po šest pogodaka, a Aleks Kavčič ih je postigao pet.

Frederik Bjerre i Lasse Vilhelmsen su postigli po osam golova za pobjednike, a vratar Peter Johannesson je skupio 12 obrana.

POVEZANO VIDEO / Glavaš nakon debakla Zagreba: ‘Igrali smo kao ona stvar, treba to priznati’

Zagrebaši su razočarani, logično je to, a posebno je utučen nakon poraza bio kapetan Jakov Gojun.

“Dugo se nisam osjećao ovako tužno”, kazao je nakon utakmice Gojun pa dodao:

“Ovo je bila blamaža, jer očekivali smo više. No, oni su očito bolja momčad.”

Utučeni kapetan Zagreba teško se mirio s novim porazom.

“Čini se da je gotovo, omjer 0-5. Odavno se nisam ovako osjećao. Nakon prvog poluvremena, nakon samog ulaska u utakmicu… Kao da smo se jučer okupili, jednostavno nismo bili pravi. Kako dalje? Ne znam, teško mi je sada išta pametno reći. Ježim se koliko mi je neugodno”, priča Gojun i nastavlja:

“Kao da postoji neka blokada u glavi. Previše pogrešaka, ispadanja u situacijama jedan na jedan… Agresivnost je bila slaba, u svim segmentima nismo odigrali kako treba. Oni su igrali lijep rukomet i zasluženo pobijedili. Ne znam što dalje. Žao mi je ljudi koji su došli, žao mi je Bijelih lavova koji nam daju podršku i kad imamo nula bodova i kad prođemo skupinu, uvijek su uz nas. Nama je najteže jer smo na terenu i svaku utakmicu tražimo slamku spasa. U sportu se i gubi i pobjeđuje, ali moramo pronaći način da se ne blamiramo. Treba otvoreno reći, ovo je danas bila blamaža. Dolazi nam Szeged, vrhunska momčad…”