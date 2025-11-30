Stvara se megamomčad: Najveće zvijezde Danske i Francuske igrat će u istom klubu?

Podijeli :

xkolbert-press MarcxNiemeyerx via Guliver

Berlinčani su prošle sezone, predvođeni Gidselom, osvojili svoju prvu Bundesligu i igrali finale Lige prvaka, a sada formiraju momčad koja bi mogla dominirati Europom.

Handball Base piše da je Dika Mem (28), jedan od najboljih rukometaša svijeta, dogovorio uvjete s Fuchse Berlinom te bi im se trebao pridružiti u ljeto 2027. Mem i Mathias Gidsel trenutno igraju istu poziciju, no očekuje se da bi se Gidsel pomaknuo na srednjeg, čime bi dvojac činio jedan od najjačih tandema u rukometu.

Obrvan nakon uvjerljivog poraza od Danske: ‘Ova razlika očitava realnost snaga između dvije reprezentacije’

Projekt Fuchsea postaje još ambiciozniji jer se najavljuje i dolazak Simona Pytlicka iz Flensburga.

U Španjolskoj pak javljaju da se Barcelona priprema na život bez Mema, koji ondje igra od 2016., a sve upućuje na to da je njegov idući klub upravo Fuchse.

