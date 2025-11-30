Obrvan nakon uvjerljivog poraza od Danske: ‘Ova razlika očitava realnost snaga između dvije reprezentacije’

Podijeli :

xHenkxSeppenx via Guliver

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija upisala je očekivani poraz od Danske 35-24 (16-10) u drugom nastupu u skupini A na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu.

Izbornik Ivica Obrvan istaknuo je da su igračice dale maksimum te da su se suočile s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, koja je trenutno znatno jača od Hrvatske.

“Djevojke su dale svoj maksimum, borile su se, bilo je puno i grešaka, bilo je i dobrih stvari i trebamo uzeti iz ove utakmice ono što je najpozitivnije. Vrlo je malo vremena za odlučujuću utakmicu protiv Japana za eventualno prolazak u sljedeću rundu takmičenja. Dva slična poluvremena što se tiče razlike. Prvo smo možda izgubili malo i previše, šest, drugo smo održali na pet.

Hrvatske rukometašice uvjerljivo poražene od europskih doprvakinja

U kritičnim trenucima smogli smo hrabrosti i koncentracije. Danska koja je igrala cijelo vrijeme bez popuštanja s obzirom na to da je imala već riješenu pobjedu, uspjeli smo održati nekakav balans u igri i bilo je trenutaka kada je to izgledalo dobro. Teško je protiv jedne takve reprezentacije izgledati u kontinuitetu jako dobro, pogotovo za ovih šest, sedam mladih djevojaka”, rekao je Obrvan, a onda dodao kako su se očekivali padovi u igri:

“Oni su se na vrijeme zaustavljali i bez obzira na to što će možda netko reći da je to uvjerljivi poraz, to je poraz s nekakvom razlikom koja u ovom trenutku očitava i realnost snaga između ove dvije reprezentacije. Borba je bila cijelo vrijeme, odlučnost da se suprotstavimo jednoj tako dominantnoj reprezentaciji, ja sam s tim segmentom zadovoljan.”

Obrvan je dodao da su od početka razmišljali kako bi posljednja utakmica protiv Japana mogla biti odlučujuća, što se sada i potvrđuje:

“One su tijesno i u samoj završnici izgubile od Rumunjske, što jasno pokazuje i neke pripremne utakmice ranije i ranije utakmice odigrane s Danskom. Radi se o jednoj uigranoj reprezentaciji koja igra brzi rukomet, koja se dugo priprema sa stranim trenerom, čeka nas sigurno težak zadatak. Ono što sam siguran je to da će djevojke dati svoj maksimum u pristupu, htijenju i bila bi velika stvar ako bismo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat koji bi nas odveo u sljedeći krug ovog prvenstva.”