Slovencima se ozlijedio još jedan važan adut uoči Europskog prvenstva

Rukomet 13. sij 202617:31 0 komentara
Guliver

Slovensku rukometnu reprezentaciju nastavljaju pogađati ozljede, a najnoviji problem je izostanak prvog vratara Klemna Ferlina (36).

Zbog bolova u nozi nije trenirao te se vratio u Sloveniju na dodatne pretrage, dok je momčad otputovala na Europsko prvenstvo, koje u petak u Oslu otvara protiv Crne Gore.

Izbornik Uroš Zorman na raspolaganju ima Miljana Vujovića i Jožu Baznika na vratarskoj poziciji. Slovenija je u skupini još s Farskim Otocima i Švicarskom, a zbog brojnih izostanaka očekuje je težak zadatak.

Osim Ferlina, ozlijeđeni su i ključni igrači Aleks Vlah i Miha Zarabec, kao i nekoliko drugih reprezentativaca, dok se Borut Mačkovšek ipak priključio momčadi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Rukomet