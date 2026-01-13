Slovencima se ozlijedio još jedan važan adut uoči Europskog prvenstva

Zbog bolova u nozi nije trenirao te se vratio u Sloveniju na dodatne pretrage, dok je momčad otputovala na Europsko prvenstvo, koje u petak u Oslu otvara protiv Crne Gore.

Legendarni Ćavar uoči EP-a: Uvijek sam optimist, ali me brine jedna pozicija

Izbornik Uroš Zorman na raspolaganju ima Miljana Vujovića i Jožu Baznika na vratarskoj poziciji. Slovenija je u skupini još s Farskim Otocima i Švicarskom, a zbog brojnih izostanaka očekuje je težak zadatak.

Osim Ferlina, ozlijeđeni su i ključni igrači Aleks Vlah i Miha Zarabec, kao i nekoliko drugih reprezentativaca, dok se Borut Mačkovšek ipak priključio momčadi.