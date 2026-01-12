Legendarni Ćavar uoči EP-a: Uvijek sam optimist, ali me brine jedna pozicija

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Do početka Eura u rukometu za Hrvatsku je ostalo još nekoliko dana. Srebrnima sa SP-a prošle godine EHF predviđa sedmo mjesto. A dva poraza od Nijemaca u pripremnim utakmicama su nam otkrile neke dobre i loše strane. Koliko zapravo može ova momčad?

Legendarni Patrik Ćavar, po mnogima naš ponajbolji rukometaš svih vremena pogledao je obje pripremne utakmice Hrvatske protiv Njemačke u sklopu završnih priprema za Europsko prvenstvo koje za naše rukometaše počinje u subotu 17. siječnja utakmicom protiv Gruzije (18 sati). Pako, kako mu tepamo od milja u redakciji Sportkluba gdje on radi kao komentator teniskih mečeva je nekako optimističniji nego potpisnik ovih redaka. Dva poraza od Nijemaca, koji ruku na srce imaju moćnu i ujednačenu momčad s vrhunskim golmanima otkrili su nam – probleme.

“Bilo je dobrih i loših stvari kao i uvijek. Kroz karijeru sam naučio što znači igrati pripremne utakmice, a što one važne, službene i natjecateljske. Daleko od toga da svaka utakmica ne otkriva slabosti, ali ipak bih ja pričekao s glavoboljama” – počeo je Ćavar pa nastavio:

“Problem povratka u obranu je evidentan. Rukomet se brzim centrom promijenio, što znači da se takvoj vrsti igre, koja ipak donosi progres u naš sport valja prilagoditi. No, tu nalazim opravdanje. Mi smo kroz povijesti igrali drukčiji rukomet, gradili napade nešto duže, puno toga rješavali klasom koju smo uvijek imali. Navika povratka u obranu je stvar treninga. Ostalo je nekoliko dana do početka turnira, na važnim se detaljima još stigne raditi.”

Oprostili su se Duvnjak, Karačić i Pešić, ozlijedio nam se Šipić, koliko Vam se kroz ove dvije utakmice učinilo da smo drukčiji, da ne kažem slabiji?

“Svakog vrhunskog igrača je teško nadomjestiti, a znamo tko su bili spomenuti igrači. Izostanak Šipića je ozbiljan udarac. Vidio sam ga kao kvalitetno rješenje u napadu, meni je žao što on nije igrao više i obranu nego prije. Svakako će Načinović morati preuzeti više tereta na svoja leđa, stoga mu je dobro došlo ovo igranje u Bundesligi gdje je dosta igrao obranu.”

Na vratarskim pozicijama smo jaki, kompletno je igra u obrani puno kvalitetnija nego u napadu. A to mora zabrinjavati.

“Tu ste u pravu. Imamo problem tog brzog centra, a ostali smo na jednom iskusnom srednjem vanjskom Cindriću, koji će, ako želimo u borbu za medalje morati odigrati turnir života. Mogu Lučin i Martinović pomoći na toj poziciji, iako su oni desni i lijevi, ali gledajući kroz povijest velikih natjecanja Cindrić je znao biti dosta puta ozlijeđen. Ta pozicija koja je vitalna u rukomet mogla bi nam biti problematična. No, i druge reprezentacije imaju ozljede, svoje brige, neka počne turnir, pa ćemo biti pametniji.”

Gruzija, Nizozemska, Švedska su naši suparnici. Dalje idu dvije momčadi, a mi dolazimo kao svjetski doprvaci?

“Dvije vrlo dobre reprezentacije, Gruziju se ne smije podcijeniti. Ja sam uvijek nekako optimist, vjerujem u naše zajedništvo, u poseban motiv po kojem smo kao reprezentativci uvijek bili poznati. Imamo veliki renome u svijetu, a EP je jače od SP-a, što se i po našim rezultatima kroz povijest vidi. Naravno, čekaju nas teške bitke, ali imamo kvalitetu, imamo mlađih i iskusnijih igrača i vjerujem da ćemo uspjeti” – zaključio je Patrik Ćavar.