Sigurdsson objavio širi popis za EP, dva prvoligaša imaju više pozvanih igrača od Zagreba

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Evo tko se sve našao na popisu.

Hrvatska rukometna reprezentacija u siječnju 2026. kreće u još jedan veliki izazov – Europsko prvenstvo koje će se od 15. siječnja do 1. veljače održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Hrvatska je smještena u skupinu E, gdje je čekaju Švedska, Nizozemska i Gruzija, a kao aktualni svjetski doprvak nastojat će osvojiti prvu europsku medalju nakon srebra iz 2020. godine.

Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je širi popis od 35 kandidata za pripreme, iz kojeg će kasnije odabrati 20 igrača za završni roster. Od tog broja, 16 će ih moći biti prijavljeno za svaku utakmicu na turniru.

Najviše igrača dolazi iz Sesveta i Nexea – po četvorica iz svakog kluba. Sesvete predstavljaju Filip Perić, Maksimilijan Molc, Matej Svržnjak i Zlatko Raužan, dok Nexe daju Ivana Barbića, Tina Lučina, Luku Moslavca i Matka Moslavca. Slijede Wetzlar (Nikola Grahovac, Josip Šimić, Filip Vistorop) i Zagreb (Filip Glavaš, Luka Lovre Klarica, Ivano Pavlović) s po tri igrača.

ŠIRI POPIS HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE