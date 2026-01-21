Sigurdsson nezadovoljan nakon poraza: ‘Ima dosta stvari o kojima moramo pričati unutar momčadi’

Podijeli :

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson nije imao razloga biti zadovoljan nakon poraza od Švedske.

Porazom od Švedske Hrvatska je zaključila prvi krug Europskog prvenstva te u sljedeću fazu ne prenosi ni jedan bod.

Jedan od domaćina turnira bio je bolji tijekom cijele utakmice i zasluženo slavio 33:25. Hrvatska nije imala nikakve šanse.

“Napravili smo previše pogrešaka. Svi su igrači krenuli nervozno i bila je to jednosmjerna utakmica za Švedsku”, konstatirao je izbornik Dagur Sigurdsson u izjavi za RTL.

Ništa nije funkcioniralo. Ni obrana, ni napad.

“Nismo ušli u ritam u obrani ni u napadu. Također, imali smo problem s vraćanjem u obranu i oni su zabili dosta golova iz kontri. Ima dosta stvari o kojima moramo pričati unutar momčadi”, poručio je Sigurdsson.

Za kanal Hrvatskog rukometnog saveza Sigurdsson je dodao:

“Nismo bili dovoljno spremni. Počeli smo presporo i nedovoljno agresivno. U napadu se nismo borili za pozicije, to je bio problem. Kažnjavali su nas laganim golovima iz kontri i to nam je puno oduzelo psihološki. Dobro poznajemo sve suparnike u drugom krugu. Igrali smo protiv svih u zadnjih godinu dana. Moramo biti pravi i ne razmišljati o protivniku.”

U petak Hrvatska igra baš protiv “Sigurdssonovog” Islanda koji je osvojio skupinu s Mađarskom, Italijom i Poljskom.