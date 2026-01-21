Sigurdsson nezadovoljan nakon poraza: ‘Ima dosta stvari o kojima moramo pričati unutar momčadi’

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson nije imao razloga biti zadovoljan nakon poraza od Švedske.
Porazom od Švedske Hrvatska je zaključila prvi krug Europskog prvenstva te u sljedeću fazu ne prenosi ni jedan bod.
Jedan od domaćina turnira bio je bolji tijekom cijele utakmice i zasluženo slavio 33:25. Hrvatska nije imala nikakve šanse.
“Napravili smo previše pogrešaka. Svi su igrači krenuli nervozno i bila je to jednosmjerna utakmica za Švedsku”, konstatirao je izbornik Dagur Sigurdsson u izjavi za RTL.
Ništa nije funkcioniralo. Ni obrana, ni napad.
“Nismo ušli u ritam u obrani ni u napadu. Također, imali smo problem s vraćanjem u obranu i oni su zabili dosta golova iz kontri. Ima dosta stvari o kojima moramo pričati unutar momčadi”, poručio je Sigurdsson.
Za kanal Hrvatskog rukometnog saveza Sigurdsson je dodao:
“Nismo bili dovoljno spremni. Počeli smo presporo i nedovoljno agresivno. U napadu se nismo borili za pozicije, to je bio problem. Kažnjavali su nas laganim golovima iz kontri i to nam je puno oduzelo psihološki. Dobro poznajemo sve suparnike u drugom krugu. Igrali smo protiv svih u zadnjih godinu dana. Moramo biti pravi i ne razmišljati o protivniku.”
U petak Hrvatska igra baš protiv “Sigurdssonovog” Islanda koji je osvojio skupinu s Mađarskom, Italijom i Poljskom.
