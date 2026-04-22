VIDEO / Nakon Fenera, ispao i Galata: Vratar velikom greškom eliminirao turskog velikana iz Kupa

Šokovima u turskom Kupu nema kraja – u polufinalu neće biti dva najveća kluba, Fenerbahčea i Galatasaraya.
Dan nakon što je Fener ispao od Konye nakon pogotka iz kaznenog udarca u 121. minuti, Galatasaray je doživio težak poraz od Gençlerbirliğija 2:0. Samo četiri dana ranije Galatasaray je istog protivnika svladao 2:1 u prvenstvu na gostovanju, no ovoga puta nije uspio ponoviti takav ishod.
Uzum je u 51. minuti pogodio nakon kontranapada, a u 83. minuti vratar domaćih Günay Güvenç loše je reagirao nakon kornera, što je Traoré iskoristio i potvrdio pobjedu Gençlera. Tako Galatasaray neće obraniti naslov u Kupu, koji je prošle sezone osvojio.
U četvrtak se igraju preostala dva četvrtfinala: Samsunspor – Trabzonspor te Bešiktaš – Alanyaspor.
