Srna: Dobar ždrijeb? Bilo je tako i u Areni pa smo doživjeli krah od Egipta. Protiv Islanda ćemo biti pravi

Jozo Cabraja / kolektiff

Zvonimir Srna bio je jedini napadački raspoložen igrač Hrvatske u porazu od Švedske.

“Nismo odigrali dobro. Bilo je dosta nervoze u prvom poluvremenu i uz sve to imali smo aktivan rezultat. Rekli smo na odmoru da idemo od 0:0, korak po korak vratiti se u egal, međutim sve čega smo se plašili, radili smo. Nervoza, izgubljene lopte i zabijali su nam lagane golove, a razbranili smo im i golmana. Nemaš šanse tako pobijediti Švedsku u Švedskoj. Čestitke im na pobjedi”, rekao je Srna za RTL.

Naš šuter bio je najbolji strijelac Hrvatske sa sedam golova, od toga šest u prvom poluvremenu. Nažalost, osim njega nismo imali raspoloženog igrača u napadu.

Obrana nije bila dobra, a napad je bio još lošiji.

“Obrana nije bila na razini jer smo imali dosta tehničkih grešaka. Nismo uspostavili energiju i gustoću od početka. Stalno smo primali lagane golove. U napadu smo se mučili, tako nemaš šanse protiv nikoga.”

U drugi krug Hrvatska ne prenosi ni jedan bod, ali ima još četiri utakmice. Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska. Dobar ždrijeb na papiru.

“Ne komentiramo ždrijeb unaprijed. Idemo jednu po jednu utakmicu. Na prošlom prvenstvu bili smo u sličnoj situaciji pa smo doživjeli krah u Areni od Egipta. Treba ovo analizirati i zaboraviti, dolazi nam Island.”

Ne smije se sada psihološki pasti.

“Mi sigurno nećemo pasti u glavama. Sutra ćemo sjesti i razgovarati, unijeti pozitivu. Uvjeren sam da će protiv Islanda izaći prava Hrvatska”, zaključio je Srna.