Njemački rukometni Kup: Gidsel i Andersson donijeli Fuchesu trofej, Mandić četvrti uz 10 obrana

Rukometaši Füchse Berlina osvojili su Kup Njemačke po drugi put u povijesti, nakon uvjerljive pobjede protiv Bergischera 42:33 u finalu Final4 turnira u Kölnu.

Dan nakon teškog polufinala protiv Lemga (39:36), momčad Nicoleja Krickaua potvrdila je kvalitetu i u borbi za trofej. Bergischer HC držao se do sredine prvog poluvremena, no serija Füchsea predvođena Mathiasom Gidselom prelomila je susret.

Berlinčani su na odmor otišli s +5 uz raspoloženog Dejana Milosavljeva, koji je bio ključan i u nastavku. U napadu su briljirali Lasse Andersson s 10 pogodaka i Gidsel s devet, a Andersson je ponio i nagradu za MVP-ja finala.

U drugom dijelu Füchse su rutinski kontrolirali utakmicu. Povreda Milosavljeva nije ih poremetila jer je Lasse Ludwig odmah po ulasku obranio sedmerac. Berlin je pritom postao prvi klub u povijesti s više od 40 golova u finalu DHB Kupa.

U susretu za treće mjesto Lemgo je svladao europskog prvaka Magdeburg 35:31, uz 10 obrana Mateja Mandića na golu poraženog sastava.

