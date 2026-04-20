Ivan Čupić nakon dramatičnog finala stigao do prvog trenerskog naslova s Vardarom

IMAGO/PETR STOJANOVSKI

Ivan Čupić stigao je do prve trenerske titule na klupi makedonskog Vardara.

Njegova je momčad nakon dramatičnog finala Kupa slavila 24:23 protiv Ohrida, iako su 15 minuta prije kraja gubili 20:17.

Vardar je u utrci za još jedan trofej ove sezone, obzirom da su u prvenstvu vodeći s osam bodova prednosti ispred Pelistera i Ohrida.

Prije Vardara, Ćupić je radio kao pomoćni trener te trener druge momčadi Zagreba, kratko je vodio i Metković,a zatim otišao u Sjevernu Makedoniju gdje je na dobrom putu da Vardar vrati u Ligu prvaka.