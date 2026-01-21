Slaba Hrvatska teško poražena u Švedskoj, Sigurdsson i društvo u drugi krug bez bodova

Rukomet 21. sij 202622:06 > 22:10 0 komentara
Jozo Cabraja / kolektiff

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske s 33:25 (17:13) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili Eric JohanssonNikola Roganović s po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš s četiri i Zlatko Raužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

U drugom susretu iz naše skupine Nizozemska je pobijedila Gruziju s 31-26 osvojivši prve bodove.

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska, a u našoj skupini bit će i Švedska.

Slovenija, Island i Švedska u drugi krug donose po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska na “nuli”.

22:06

KRAJ / HRVATSKA - ŠVEDSKA 25:33

Kraj mučenja u Malmöu, puno bolja Švedska zasluženo je svladala večeras slabu Hrvatsku koja tako u drugi krug ne prenosi ni jedan bod. Kako stvari stoje, Sigurdssonovim izabranicima trebat će sve četiri pobjede u nastavku turnira ako želi vidjeti polufinale.

22:04

59' HRVATSKA - ŠVEDSKA 24:32

Palicka je opet strijelac preko cijelog terena. Glavaš potom pogađa za 32:24.

22:04

58' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:31

Zabio je i Roganović, opet je vrlo neugodnih osam razlike. Možda nije nevažna ni ta gol-razlika za slučaj da se zatvore nekakvi krugovi u završnici skupine drugog kruga.

22:03

57' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:30

Gotovo je sve, odrađuju se preostale minute. Montebovi je digao razliku na sedam.

22:01

56' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:29

Nevjerojatni Palicka skida deveti udarac u poluvremenu, na fenomenalnih je 50 posto uspješnosti.

22:00

55' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:29

Raužan je doveo Hrvatsku na pet razlike, ali brzi centar Švedske odmah dovodi do gola Karlssona.

21:59

54' HRVATSKA - ŠVEDSKA 22:28

Novi gol Jelinića za minus šest, ali to je premalo i prekasno.

21:57

53' HRVATSKA - ŠVEDSKA 21:28

Jelinić smanjuje na sedam razlike, ali onda Šimić zarađuje isključenje na dvije minute.

21:55

51' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:28

Eric Johansson prvi je Šveđanin s pet golova večeras. Promašaj Pavlovića na drugoj strani i možemo polako zatvarati priču ove utakmice.

21:53

50' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:27

Precizan je Roganović iz sedmerca, Švedska je na plus sedam.

21:52

49' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:26

Evo opet Martinovića, krasan gol. Šteta što ga i više nismo gledali večeras.

21:51

48' HRVATSKA - ŠVEDSKA 19:26

Dojam je da je utakmica riješena i da Šveđani samo odrađuju posao jer Hrvatska ne pokazuje niti naznaku nekakvog preokreta. Zabio je sada prvi gol kapetan Martinović.

21:51

47' HRVATSKA - ŠVEDSKA 18:26

Gol Raužana odmah poništava Claar svojim četvrtim večeras.

21:48

46' HRVATSKA - ŠVEDSKA 17:25

Nova minuta odmora Dagura Sigurdssona.

21:47

45' HRVATSKA - ŠVEDSKA 17:25

Zbunjenost u hrvatskim redovima, isključenje Mamića zbog pogrešne izmjene.

Odmah dolazi do gola Švedske, Claar diže na osam.

