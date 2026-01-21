Slaba Hrvatska teško poražena u Švedskoj, Sigurdsson i društvo u drugi krug bez bodova

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske s 33:25 (17:13) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili Eric Johansson i Nikola Roganović s po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš s četiri i Zlatko Raužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

U drugom susretu iz naše skupine Nizozemska je pobijedila Gruziju s 31-26 osvojivši prve bodove.

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska, a u našoj skupini bit će i Švedska.

Slovenija, Island i Švedska u drugi krug donose po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska na “nuli”.