Slaba Hrvatska teško poražena u Švedskoj, Sigurdsson i društvo u drugi krug bez bodova

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske s 33:25 (17:13) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.
Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.
Domaćine su do trijumfa predvodili Eric Johansson i Nikola Roganović s po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.
U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš s četiri i Zlatko Raužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.
U drugom susretu iz naše skupine Nizozemska je pobijedila Gruziju s 31-26 osvojivši prve bodove.
Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska, a u našoj skupini bit će i Švedska.
Slovenija, Island i Švedska u drugi krug donose po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska na “nuli”.
22:06
KRAJ / HRVATSKA - ŠVEDSKA 25:33
Kraj mučenja u Malmöu, puno bolja Švedska zasluženo je svladala večeras slabu Hrvatsku koja tako u drugi krug ne prenosi ni jedan bod. Kako stvari stoje, Sigurdssonovim izabranicima trebat će sve četiri pobjede u nastavku turnira ako želi vidjeti polufinale.
22:04
59' HRVATSKA - ŠVEDSKA 24:32
Palicka je opet strijelac preko cijelog terena. Glavaš potom pogađa za 32:24.
22:04
58' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:31
Zabio je i Roganović, opet je vrlo neugodnih osam razlike. Možda nije nevažna ni ta gol-razlika za slučaj da se zatvore nekakvi krugovi u završnici skupine drugog kruga.
22:03
57' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:30
Gotovo je sve, odrađuju se preostale minute. Montebovi je digao razliku na sedam.
22:01
56' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:29
Nevjerojatni Palicka skida deveti udarac u poluvremenu, na fenomenalnih je 50 posto uspješnosti.
22:00
55' HRVATSKA - ŠVEDSKA 23:29
Raužan je doveo Hrvatsku na pet razlike, ali brzi centar Švedske odmah dovodi do gola Karlssona.
21:59
54' HRVATSKA - ŠVEDSKA 22:28
Novi gol Jelinića za minus šest, ali to je premalo i prekasno.
21:57
53' HRVATSKA - ŠVEDSKA 21:28
Jelinić smanjuje na sedam razlike, ali onda Šimić zarađuje isključenje na dvije minute.
21:55
51' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:28
Eric Johansson prvi je Šveđanin s pet golova večeras. Promašaj Pavlovića na drugoj strani i možemo polako zatvarati priču ove utakmice.
21:53
50' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:27
Precizan je Roganović iz sedmerca, Švedska je na plus sedam.
21:52
49' HRVATSKA - ŠVEDSKA 20:26
Evo opet Martinovića, krasan gol. Šteta što ga i više nismo gledali večeras.
21:51
48' HRVATSKA - ŠVEDSKA 19:26
Dojam je da je utakmica riješena i da Šveđani samo odrađuju posao jer Hrvatska ne pokazuje niti naznaku nekakvog preokreta. Zabio je sada prvi gol kapetan Martinović.
21:51
47' HRVATSKA - ŠVEDSKA 18:26
Gol Raužana odmah poništava Claar svojim četvrtim večeras.
21:48
46' HRVATSKA - ŠVEDSKA 17:25
Nova minuta odmora Dagura Sigurdssona.
21:47
45' HRVATSKA - ŠVEDSKA 17:25
Zbunjenost u hrvatskim redovima, isključenje Mamića zbog pogrešne izmjene.
