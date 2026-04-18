Nexe porazilo Sesvete i zadržalo nade za plasman u finale doigravanja

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Rukometaši Nexea zadržali su izglede za plasman u finale doigravanja prvenstva Hrvatske 42:30 (19:14) domaćom pobjedom protiv Sesveta u susretu 8. kola Lige za prvaka.

Raspoložene domaćine predvodio je Aleksandar Cenić s osam golova, dok je jednak učinak kod gostiju imao Petar Lulić.

Dva kola prije kraja Nexe je treće sa 10 bodova, a Sesvete na drugom mjestu imaju 12. Do kraja oba sastava još moraju igrati protiv vodećeg Zagreba, koji je stopostotan na vrhu sa 16 bodova, usto će Nexe još igrati protiv Dugog Sela, a Sesvete protiv Gorice.

Zagreb je zadržao stopostotni učinak 29:25 domaćom pobjedom protiv Trogira uz sedam golova Igora Bjalevskog, dok je Tomislav Radnić zabio šest za goste.

U zadnjoj utakmici večeri Dugo Selo je sa 32:29 svladalo Goricu. Ante Kaleb je zabio 10 za domaće, a Marko Karaula 13 za goste.

Zagreb je na vrhu sa 16 bodova, Sesvete druge sa 12, Nexe treće sa 10, Gorica četvrta s pet, Dugo Selo peto s tri, a Trogir šesti s dva boda.