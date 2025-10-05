Rukometašice Podravke doživjele težak poraz u Ligi prvakinja

Podijeli :

RazvanxPasarica via Guliver

U susretu 4. kola B skupine rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta je na gostovanju u Rumunjskoj izgubila od CSM Bukurešta sa 24-34 upisavši prvi poraz u skupini.

Domaće igračice su već nakon prvog poluvremena imale šest golova viška (16-10), a potom su u nastavku samo potvrdile uvjerljivo slavlje.

Rumunjski sastav je predvodila Dankinja Trine Jensen Ostergaard s osam golova, dok su Elizabeth Omoregie i Anna Mette Hansen postigle po pet golova. Evalina Erikkson je imala 13 obrana.

Kod Podravke je najefikasnija bila Matea Pletikosić s pet golova, dok je Tina Barišić postigla četiri gola. Podbacile su vratarke Antonia Tucaković, Lucija Bešen i Petra Martinović koje su zajedno sakupile svega tri obrane.

U nedjelju je odigran i susret između Krim Mercatora i Ferencvarosa, a gošće su slavile sa 33-22, dok je Brest na gostovanju porazio Odense sa 40-31. U subotu je Ikast kao gost porazio Solu sa 31-22.

Na ljestvici vodi Brest s osam bodova, Ikast ima šest, a Odense i Podravka Vegeta po pet bodova. Bukurešt je na četiri, a zatim slijede Ferencvaros (4), te Sola i Mercator bez bodova.