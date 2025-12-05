Potvrđeno: Srbija drastično oštećena na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Images

Rukometašice Srbije ispustile su praktično siguran trijumf i odigrale neriješeno s Farskim Otocima (31:31) u utakmici koja im je mogla riješiti plasman u sljedeću fazu Svjetskog prvenstva. Sada je potvrđeno, razlog za to bio je sudački previd.

Gol prednosti i napad imala je Srbija u posljednjim sekundama utakmice, ali Jovana Jovović odlučila je usporiti pred golom Faranki i sačekati da joj se protivnica približi, poslije čega je sudac odlučio dosuditi pasivan napad. To je značilo i sedmerac za suparnice koje su ga realizirale i izjednačile.

Iako je sudac smatrao da je Jovović namjerno pokušala potrošiti vrijeme, što je nedozvoljeno, pokazalo se da njen nešto sporiji finiš akcije nije protiv pravila rukometne igre. Neposredno poslije utakmice uložena je žalba koja je i usvojena.

“Odmah po završetku utakmice, Rukometni savez Srbije uputio je žalbu IHF-u zbog grube povrede pravila rukometne igre u posljednjih desetak sekundi. Shodno pravilima i sudačkoj ekspertizi utvrđeno je da je Srbija drastično oštećena u posljednjem napadu, kao i da su arbitri iz Argentine utjecali na krajnji rezultat”, piše u dopisu Rukometnog saveza Srbije.

Unatoč tome, rezultat se neće poništiti ili promijeniti. Srbija će u posljednjem kolu protiv Crne Gore u subotu imati priliku osigurati drugo mjesto. Srbiji je dovoljan i bod za prolaz među osam najboljih.