‘Nezamislivo je da igrač Real Madrida nema mjesto u engleskoj reprezentaciji’

“Reći da nogometaš koji igra za Real Madrid ne može izboriti mjesto u engleskoj reprezentaciji gotovo je nezamislivo. No izbornik je odlučio krenuti tim putem. On vodi momčad na Svjetsko prvenstvo i moramo ga podržati. Što više budemo uz reprezentaciju, to će svima biti lakše“, rekao je Walker.

Bivši branič Manchester Cityja osvrnuo se i na situaciju Phila Fodena, istaknuvši kako nije imao kontinuitet pod Pepom Guardiolom te objasnivši gdje ga vidi na terenu.

“To me stvarno iznenadilo jer znam što Phil može pružiti iz dana u dan. Može odlučiti utakmicu u svakom trenutku. No vjerojatno bi i sam rekao da nije pokazao dovoljno ili da nije dobio pravu priliku u Manchester Cityju“, kazao je Walker.

Dodao je kako samo Foden i Guardiola znaju pravi razlog te smatra da je to utjecalo i na Tuchelovu odluku.

“Mislim da je najbolji na poziciji desetke. Može igrati i na krilu, s tim nema problema, ali dugo je čekao priliku iza Davida Silve i Kevina De Bruynea. Iz nekog razloga trener ga nije koristio u toj ulozi. Po meni je Foden najbolji kada igra između linija“, smatra Walker.

Walker je stao i u obranu Harryja Maguirea, koji je ostao bez poziva unatoč dobroj sezoni u Manchester Unitedu.

“Da ste me prije šest mjeseci pitali, vjerojatno bih rekao da je to očekivano. No nakon svega što je pokazao ove sezone i plasmana Manchester Uniteda, mislio sam da ima velike šanse biti na popisu“, zaključio je.