Bivši hrvatski izbornik preuzima euroligaša?

Perasović je Baskoniju vodio u tri navrata (2005. – 2007., 2015. – 2016. i 2018. – 2019.), a u svakoj sezoni izborio je barem četvrtfinale Eurolige. Tri puta nastupio je i na Final Fouru, uključujući treće mjesto 2006. godine.

Kao igrač, tri puta zaredom osvojio je naslov europskog prvaka s Jugoplastikom. Najveći trenerski uspjeh u Europi ostvario je osvajanjem Eurokupa s Valencijom 2014. godine. S Baskonijom je osvojio španjolski Kup i Superkup 2006.

Tijekom karijere vodio je i Split, Sevillu, Estudiantes, Cibonu, Efes te hrvatsku reprezentaciju.

Aktualni trener Baskonije Paolo Galbiati vjerojatno će napustiti klub na kraju sezone, unatoč osvojenom Kupu. Slabi rezultati u ACB ligi i Euroligi navodno su poljuljali povjerenje uprave, a interes za Talijana već je pokazao Virtus.