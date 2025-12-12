Njemice izbacile favoritkinje SP-a, poznato i protiv koga će igrati za zlato!

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Rukometašice Norveške pobijedile su Nizozemsku sa 35:25 (18:14), izborile plasman u finale, a sada im je cilj osvajanje svjetskog trona. Protivnik će biti reprezentacija Njemačke, ali prema svemu prikazanom dosad, uloga favorita je u rukama Norvežanki.

Norveška je na Svjetskom prvenstvu 2023., koje su zajednički organizirale Švedska, Danska i Norveška, osvojila srebrnu medalju, dok je do zlata stigla Francuska, koja će se protiv Nizozemske boriti za brončano odličje. Borbe za medalje na rasporedu su 14. prosinca.

Najefikasnije u sastavu Norveške bile su Henny Reistad s 10 golova, Nora Mørk s pet te Thale Deila, Maren Nylund i Anniken Vilje s po tri gola. Kod Nizozemske, Dione Housheer i Estavana Polman postigle su po šest, a Merel Freriks i Larissa Nusser po dva gola.

Iako su na papiru slovile za favoritkinje, Francuskinje su poražene od fenomenalne Njemačke sa 29:23 (15:12). Njemačke rukometašice osigurale su srebrnu medalju, a zanimljiv podatak je da su prethodno odličje osvojile 2007. godine.