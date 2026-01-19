Njemačka pobjedom protiv Španjolske izborila drugi krug i izbacila Srbiju s Eura

Podijeli :

xEibner-Pressefoto/MarcelxvonxFehrnx EP_MFN via Guliver Image

Posljednji susret skupine A na EHF Europskom prvenstvu donio je derbi između Njemačke i Španjolske. Španjolci su porazom Srbije od Austrije osigurali plasman u drugi krug, no protiv Nijemaca su tražili bodove koje bi prenijeli. Njemačka je, s druge strane, tražila pozitivan rezultat s kojim bi izborili drugi krug. Do toga su na kraju i došli jer su Španjolsku porazili s 34:32.

Rano vodstvo imala je Španjolska, ali to je kratko trajalo. Vodili su tek s 1:0 i 2:1, a onda su Nijemci “pobjegli” na 6:4. Od tog trenutka Španjolci više nisu mogli doći do egala pa je Njemačka u jednom trenutku povela i sa 16:12. Ipak, Španjolska je nakon toga uspjela doći do -1, a na poluvrijeme se otišlo rezultatom od 17:15 za Nijemce.

U drugom poluvremenu Nijemci su uglavnom zadržavali Španjolce na sigurnoj udaljenosti te su s 34:32 došli do pobjede i prolaska u drugi krug. Tamo će prenijeti dva boda jer su pobijedili Španjolsku dok će Španjolci proći u drugi krug, ali s nula bodova.

Ovakvim ishodom izvisila je Srbija koja je u ranijem terminu izgubila od Austrije s 26:25. Skupina A se u drugom krugu križa s grupama B (Danska, Portugal ili Sjeverna Makedonija) i C (Francuska i Norveška) u kojima sve pršti od jakih reprezentacija poput Danske, Francuske i Norveške.