Nexe na pogon braće Moslavac upisao važnu pobjedu u Europskoj ligi

Ivan Peric CROPIX via Guliver

U četvrtom kolu EHF Europske lige hrvatski klub Nexe iz Našica gostovao je kod švicarskog Kadettena. Švicarci su u Našicama u trećem kolu upisali tijesnu 30:29 pobjedu pa je hrvatski doprvak imao želju za osvetom. To ih je vuklo prema pobjedi od 32:31.

Bila je to egal utakmica kao i u Našicama. Prvih 30 minuta završilo je 15:15, a prvo odvajanje Nexea vidjeli smo pri rezultatu 23:21. To je Našičanima bilo prvo vodstvo s dva gola razlike.

U posljednjih 10 minuta Nexe je povelo i s +3 (26:23). Uspjeli su to sačuvati do kraja te su upisali važnu pobjedu 32:31 u borbi za prolazak skupine. Najbolji u redovima Našičana bio je Luka Moslavac sa šesto golova, a drugi najbolji je bio njegov brat Matko Moslavac koji je zabio pet.

Trenutačno su s pet bodova na prvoj poziciji skupine H, a večeras ih može prestići Partizan koji gostuje kod španjolskog Ademara.

U sljedećem kolu Nexe će gostovati u Beogradu kod Partizana.