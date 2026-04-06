Našice u transu: Trener Nexea otkrio što je rekao igračima uoči povijesne pobjede

Kada su me pozvali i ponudili posao mislio sam da je to vic, pokucao ga rukom po glavi, nisam dugo mogao vjerovati. Ali sam presretan i vjerujem da ćemo svi zajedno slaviti

Saša Barišić Jaman, klupska rukometna legenda Našica i danas trener seniorske momčadi bio je gost našeg Denisa Draganovića u emisiji Jutro na SK. O jednom super posebnom trenutku je riječ. Rukometaši iz Slavonije u utorak u 20.45 sati igraju još jednu, ali ovoga puta doista posebnu utakmicu. Suparnik im je švedski Kristianstad u uzvratu međurunde Europske rukometne lige. Hrvatski klub slavio je u prvom srazu 36:34.

Kakvo je trenutačno ozračje, kolika je zapravo napetost pitali smo prvog čovjeka struke?

“Sigurno da raste pritisak, to je neminovno, no ja uvijek svojim igračima i svima u klubu kažem tko nije spreman na pritisak jednostavno nije za sport. Taj pritisak te mora motivirati, a ne sputati” – počeo je Jaman za SK.

Pobjeda u Švedskoj je odjeknula, koliko ste s odmakom do kraja zadovoljni s tim dvobojem i što pripremate za uzvrat?

“U svakoj utakmici postoji nešto, teško netko može odigrati savršeno bez pogreške. Ono što bih izdvojio je činjenica da sam momčad spremao kao da mi u Švedsku idemo igrati svoj najbolji rukomet, biti spremni slaviti gore i to se dogodilo. No. to je tek prvo poluvrijeme, na treninzima ovih dana radili smo posebno na sitnicama koje nisu bile dobro. Igramo doma, pred svojom publikom, svjesni prilike, ali ono što me najviše veseli je ta spremnost, ta energija koja pršti iz momčadi.”

Bit će nam teže nego u Švedskoj, oni će juriti rezultat, nemaju što izgubiti, a nama treba puno strpljenja, pameti, hladne glave koju nije lako imati kad si svjestan značaja. No, ulog je dvoboj s velikanom Kielom, jedna posebna utakmica među zadnjih osam i to nam mora biti dodatno gorivo da izdržimo do kraja i pred svojom publikom na kraju napravio veliki rezultat.

Naslijedili ste Krešu Ivankovića, kakve su to emocije bile, odmah na početku ste izgubili od Sesveta i Frederice?

“Iskreno sam mislio da je šala kada su mi ljudi iz kluba odlučili ponuditi taj posao, Nekoliko minuta sam samo zamišljeno gledao u jednu točku, sam sebe sam lupao po glavi, pitao sam da li se šalite. Bio je to pozitivan šok, nisam naglašavao, ali sam mislio da ću jednom sjesti na klupu kluba kojeg poznajem u dušu. Znao sam da me čeka težak posao, ja sam 24 sata u rukometu, znao sam što mogu izvući iz te ekipe. Nisu me ti prvi porazi obeshrabrili.”

Jaman je u Našice stigao 2006. godine s Perivom Jelićem, klub je iz godine u godinu njegov tvorac Josip Ergović dizao na jedan viši nivo, da bi danas bio već i europski priznat klub.

“Našice su jedno malo, divno mjesto za život, koje je s vremenom prihvaćalo rukomet kao nešto bitno. Iu godine u godinu su uvjeti za igrače bili sve bolji, dolazili su treneri koji su imali ime i prezime i polako se tu stvarala jedna jako uspješna sportska priča. Tko dođe u Bašice osjeti tu ljudsku toplinu, tako da ni ne pomišljaš na odlazak.”