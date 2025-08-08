Mlade hrvatske rukometašice opet iznenadile i izborile finale Europskog prvenstva

Podijeli :

Hrvatska i Slovačka igrat će u finalu Europskog prvenstva u rukometu za djevojčice do 17 godina, koje je sjajno organizirano u Podgorici, dok će se Crna Gora i Španjolska boriti za brončanu medalju.

U polufinalu je Hrvatska pobijedila Španjolsku s 31:28, dok je Crna Gora poražena od Slovačke s 29:27. Utakmice za plasman na rasporedu su 10. kolovoza.

Hrvatska je u četvrtfinalu pobijedila Mađarsku, a zatim slavila protiv Španjolske, iako su i Mađarska i Španjolska na papiru bile favoritkinje, ali papir je jedno, a parket nešto sasvim drugo.

Anamarija Barić s 12 golova, Antea Jerković sa sedam golova i Helena Furčić s četiri gola dovele su Hrvatsku u vodstvo na kupu.