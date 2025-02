Mirko Bašić za SK otkrio važan savjet za igrače i izbornika Hrvatske uoči finala s Danskom: Da se mene pita…

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Mirko Bašić, legendarni hrvatski rukometni golman, za Sport Klub je dao svoj osvrt na igre hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu te je dao savjet igračima za finale protiv Danske

Mirko Bašić je već dugo u igračkoj mirovini i rijetko se pojavljuje u medijima. No, danas 64-godišnjak iza sebe ima olimpijsko zlato iz Los Angelesa 1984., zatim svjetsko zlato iz Švicarske 1986. te je uz to he dva puta s Metaloplastikom iz Šapca bio prvak Europe. Ukratko, Bašić je osvojio sve što se može i svaka njegova riječ ima težinu…

Je li za vas iznenađenje što je, nakon svih problema zadnjih godina, hrvatska rukometna reprezentacija izborila finale Svjetskog prvenstva?

„Apsolutno je to iznenađenje! Prije svega zato što smo igrali praktički bez Duvnjaka, koji je bio, barem ono što sam ja vidio iz početka, na onoj jednoj pripremnoj utakmici, u sjajnoj formi. Nakon dugo vremena ponovo je bio lepršav, lagan, vukao je polukontru, i uz njega smo imali na svakoj utakmici mogućnost zabiti po 5-6 laganih golova, ne mučiti se toliko na postavljenu zonu.“

Hrvatska je uz probleme s Duvnjakom tijekom turnira ostala i bez Luke Cindrića koji je također jako važan igrač?

„Apsolutno. Luka je jako važan igrač, ali po meni ne toliko važan kao Dule (Duvnjak). Posebno u toj tranziciji, obzirom da on često ne igra u obrani. Luka nije toliki vođa ekipe i nije toliki autoritet kao Duvnjak. Njegove kvalitete su nesporne, to je apsolutno, ali opet po meni najveći nedostatak je neigranje Duvnjaka jer s njim je to drukčije. On kad stane na krajnjeg u obranu, svaka njegova osvojena lopta je pola gola. Mene ova priča malo podsjeća na Portugal 2003. kad smo izgubili prvu utakmicu od Argentine pa drugu gubili na poluvremenu od Saudijske Arabije da bi poslije otišli do finala gdje smo gubili od Španjolske na poluvremenu četiri razlike.“

Nekoliko riječi o finalu protiv Danske?

„Mislim da će današnja utakmica biti apsolutno najteža do sada, igrački najteža. Danci igraju sjajno, međutim, postoji način da im se suprotstavimo. Dečki su puni samopouzdanja i nemaju šta izgubiti. Ovu utakmicu moraju igrati za sebe, iz gušta i na ponos.“

Svi stručnjaci govore kako je danski golman Emil Nielsen u ovom trenutku najbolji na svijetu. Što vi kao legendarni golman o tome kažete?

‘Pa je ovako, ja sam Nielsena gledao prije jedno pet godina kada je bio drugi golman u Nantesu, jer je igrom slučaja tamo igrala moja kćer. Gledao sam jednu utakmicu gdje je on bio drugi tj. rezervni golman, znači kao vrlo mlad… I ušao je na jednoj utakmici i rekao sam odmah zetu: ‘Pa ovaj je golman bolji! Ovaj će mali biti čudo!’ I da, mislim da je sigurno najbolji golman na svijetu trenutno, što ne znači da će danas braniti super. On ima jedan kontinuitet, nivo obrana i sigurnost koju ulijeva svojoj ekipi obranama je sjajan. Kod njega nema laganih šuteva da će proći. A onda kada ga ide, kao i protiv Portugala, onda u seriji napravi još 5-6 intervencija. Odavno nisam vidio golmana s takvim kontinuitetom. Na dosta utakmica u Ligi prvaka je također sjajno branio.'”

Imate li savjet za igrače i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona uoči finala?

„Mislim da općenito protiv Danske moramo napraviti nekoliko stvari. Sad, koliko će od toga trener i koliko ćemo uspjeti napraviti vidjet ćemo. Kao prvo, da barem ispočetka pokušamo usporiti igru i odigrati malo dulje napade, da ne damo Nielsenu da se razbrani i da nema lakih šuteva, znači brzopletih šuteva gdje bi on ušao u seriju i gdje bi počeo braniti, već da čekamo. Naravno koliko nam suci budu dopuštali, da čekamo priliku, malo sigurniju priliku za realizaciju. Druga stvar je po meni, na koju trebamo jako paziti, da nam nakon izgubljenih lopti i nakon postignutih golova, Danci ne zabijaju brzi centar.“

Ima i nekoliko savjeta za izbornika Sigurdssona:

„Ukoliko je naš trener sve to analizirao dobro, da se mene pita, ja bih zadužio Marina Jelinića koji igra lijevo krilo, da hvata Mathiasa Gidsela, da mu ne dopusti da primi loptu jer 90% kontranapada i brzog centra ide preko njega! On je na širokom prostoru nezadrživ! On kad se spusti nisko, a uz to ima dobru fintu, lako prolazi. Dakle, njemu ne smiju dopustiti da uopće primi loptu. To bi bio jedan od ključeva za sprečavanje njihovog brzog centra i kontranapada.“

No, to nije sve od mogućih problema. Bašić je još dodao:

„Imat ćemo još jedan problem, to je široki prolaz Simona Pytlicka između 1 i 2, gdje je on jako dobar. Trebaju se naša obrana i golman dogovoriti hoće li puštati Pytlicka sa široke pozicije da ide u realizaciju ili će se kockati s lijevim krilom. Danci imaju dva odlična lijeva krila a to su Emil Jakobsen i Magnus Landin Jacobsen. Ja bih se osobno kockao s Pytlickom, znači puštao ga sa široke pozicije jer smatram da će Kuzmanović tu imati više šanse za obranu nego braniti lijevom krilu s velikom putanjom.“

S druge strane Hrvatstska također u Dominiku Kuzmanoviću, kojeg ste spomenuli, te naravno 35-godišnjem Ivanu Pešiću, ima jako dobre golmane?

“Apsolutno, što su svi već odavno rekli; nakon dugo vremena imamo vratare koji su u vrhu natjecanja po postocima, po broju obranama, ali i po važnosti obrana. To su obrane koje su dolazile u onim trenutcima kad se lomila utakmica. I što je isto bitno naglasiti, oni su bili praktički pokretači kod promjene rezultatskih. Nakon dugo vremena smo dobili takve golmane. Uz Mandića, koji će se, vjerujemo, oporaviti vrlo brzo, da imamo golmanski par za budućnost. Moram reći kako je Peša (Pešić) fenomenalno odradio ovo što je branio. Trebamo mu svi skinuti kapu i računati na njega u slučaju da se jedan od ove dvojice u budućnosti, da ne daj Bože ozlijedi i ne bude spreman igrati. Peša je pokazao da mu nije ispod časti biti drugi golman i da uvijek daje sve od sebe kada uskoči.“