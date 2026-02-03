Kuzmanović je u jednoj kategoriji drugi vratar Eura

Dominik Kuzmanović završio je Europsko prvenstvo kao 18. vratar turnira prema ukupnom postotku obrana.
Zaustavio je 54 od 205 udaraca, što iznosi 26%, znatno manje nego na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je s 36% bio među najboljima.
Ipak, hrvatski reprezentativac posebno se istaknuo u obranama šuteva s devet metara. Prema podacima EHF-a, u toj je kategoriji bio drugi najbolji vratar prvenstva s uspješnošću od 45%, ispred Emila Nielsena i Andreasa Wolffa.
Bolji je bio jedino legendarni Šveđanin Andreas Palicka, koji je turnir završio s 52% obrana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!