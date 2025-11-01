Klarica najavio novi okršaj sa Švicarcima: ‘Respektabilan protivnik, ali naš cilj se zna’

Podijeli :

Photo: Damir Krajač / CROPIX via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras u 18 sati u Pilatus Areni u Luzernu igra drugi prijateljski susret protiv Švicarske. Bit će to deseti međusobni ogled, a Hrvatska dosad ima devet pobjeda.

U prvom dvoboju u Bernu izabranici Dagura Sigurdssona slavili su 29:26.

Luka Lovre Klarica zadovoljan je igrom u tom susretu, ali upozorava da Švicarska nije nimalo lagan protivnik:

“Bila je dosta teška utakmica, Švicarska je respektabilan protivnik s jako dobrom reprezentacijom, iako su im nedostajali neki važni igrači. Mislim da smo odigrali jako dobro, iako smo se prvo poluvrijeme mučili s tehničkim pogreškama i realizacijom. U drugom dijelu smo pojačali ritam, odvojili se i zasluženo pobijedili”, rekao je Klarica, a onda se osvrnuo na sjajnu atmosferu koju su hrvatskim rukometašima priredili navijači u Švicarskoj:

“Imao sam osjećaj da su samo naši navijači bili u dvorani. Uvijek je lijepo kad na gostovanju imaš podršku kao kod kuće.”

Klarica je otkrio i da reprezentacija uoči novog susreta u Luzernu ima dodatni motiv za još bolju igru:

“Šipić je rekao da je već pobijedio ovdje s klubom kad se dvorana otvorila, pa bi bilo lijepo da i reprezentacija krene s dvije pobjede. To nam je cilj – pobjeda.”