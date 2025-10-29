VIDEO / Šoštarić za SK: Strašno mi se dopala jedna Sigurdssonova izjava

Podijeli :

Uvaženi rukometni stručnjak Nenad Šoštarić bio je gost kod našeg Petra Čondića u Jutru na SK. Rukometnih tema nikad dosta, a jedan od povoda je i okupljanje Hrvatske rukometne reprezentaciju uoči prijateljskih ogleda protiv Švicarske. Poslušajte zanimljiv razgovor

Hrvatska rukometna reprezentacije se okupila u Zagrebu te se kratko pripremala, a četvrtak 30. 10. i subotu 1. studenoga odigrat će dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom. Čovjek koji je našoj rukometnoj reprezentaciji donio broncu podijelio je svoja razmišljanja s našim komentatorom.

“Meni se prije svega dopao nastup izbornika Sigurdssona koji kaže da ga ništa ne zanima, niti ozljede, niti opravdanja, da je jedina njegova želja da pobjedi u sljedeće dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. To je zadnje okupljanje prije priprema za Euro. Problem je s vanjskom linijom, imamo previše igrača koji sad ne igraju. Hrvatski narod je navinuti i razmažen odličnim rezultatima, posebno kada igraju nogometaši i rukometaši na velikim natjecanjima. Tu je puno emocija, želja”– rekao je Nenad Šoštarić.

Sigurdsson je pozvao neke nove igrače, neke koji su tu povremeno.

“Vistorop bi trebao biti prvi srednji vanjski, igra u njemačkoj Bundesligi, ima iskustva koja je stekao. Ljevar je pak produkt škole Zameta iz Rijeke. Ljevar igra za Slovan, vodi ga sjajni slovenski strateg Uroš Zorman.”

U reprezentaciju se vratio Matej Mandić, kojeg nije bilo iz dobro poznatih razloga.

“Mandara je sjajan golman i odličan čovjek. Brani u velikom klubu i to je potvrda njegove klase, on zna obraniti 20 obrana. Kada imaš dva vrhunska golmana, bolje mi je da brani onaj golman kojeg ide.

Kuzmanović ima nešto manju minutažu ove sezone, koliko to može ostaviti traga na njegovu psihu.

“Psihološki koliko znam Kuzmanovića, ne moramo se bojati. Imamo dva fenomenalna golmana, veliki je to zalog za budućnost. Na mjestu vratara i desnog vanjskog smo sjajno posloženi. Martinović, Klarica, Maraš, to je sjajano, naravno pod uvjetom da su svi zdravi. Imamo dobra desna krila Šoštarića i Glavaša, na lijevoj strani imamo problema s Mandićem. Mandić i Jelenić i to je dobro. Lijevi vanjski i srednji vanjski, tu imamo stanovitih problema.

Ostatak razgovora pogledajte u VIDEU.