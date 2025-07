Karačić nakon dolaska u RK Zagreb: ‘Ima još dinamita u meni’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Igor Karačić predstavljen je kao novi igrač RK Zagreba.

Za dolazak u Zagreb, Karačić je odbio ponude nekih europskih klubova i klubova s Bliskog Istoka.

“Sretan sam i ponosan što sam dobio priliku i što ću predstavljati Zagrebove boje u sljedeće barem dvije godine. Bilo je više opcija, ali novac nije bio prioritet. Ostat ću dio Lige prvaka, bit ću dio velikog brenda, kao što su bili Kielce i Vardar te hrvatska reprezentacija. Dat ću svaki atom snage da predstavljam ove boje, kao što sam to radio dosad”, rekao je Karačić na predstavljanju.

“Ima još dinamita u meni. Moj je odnos prema rukometu više od profesionalizma, poštujem to što radim. Ambicije su visoke, vuku me da sanjam i nikad neću prestati, a sad jesu li velike sa Zagrebom, to ne znam. U Ligi prvaka nema autsajdera, mi smo u Kielcu uvijek imali strahopoštovanje kad bismo dolazili u Arenu. Uvijek je to bila teška muka i nekad smo izvlačili živu glavu. Nijednoj ekipi neće biti lako sa Zagrebom”, rekao je Karačić.

POVEZANO Zagreb dobio veliko pojačanje, stiže legenda hrvatskog rukometa!

Od karijere ne odustaje.

“Dva mjeseca sam bez treninga s loptom. Radio sam individualno, u jako sam dobrom stanju. Nedostaje mi samo lopta, ali brzo će to već na Rogli sjesti na svoje. Moj odnos prema sportu produljio mi je karijeru, želim trajati što dulje”, zaključio je Karačić.