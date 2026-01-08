Jakov Gojun ove godine odlazi u mirovinu

Podijeli :

Jakov Gojun (39) igra svoju zadnju sezonu, rekao je za službenu stranicu svog kluba RK Zagreba.

“Nadam se i vjerujem da ćemo svi skupa odraditi kvalitetne i dobre pripreme i da ćemo ostati zdravi što je najvažnije. Čekaju nas u veljači i ožujku još četiri utakmice Lige prvaka i ja mislim da će se i nas tu nešto pitati, odnosno da možemo uzeti još bodova.

Protiv Pariza i Wisle smo i u gostima pokazali da možemo, a sada oni nama dolaze u Arenu. Gostovanja u Barceloni i kod GOG-a bit će izazovna, ali veselimo se prilici da pokažemo što znamo. Smatram da smo u Egipćaninu Abdouu dobili kvalitetno pojačanje i vjerujem da smo sada bolja i kvalitetnija ekipa.

Što se hrvatskog prvenstva i kupa tiče, naša je želja i naš cilj uzeti duplu krunu. Ovo je moja zadnja sezona i volio bih da završi u jednom lijepom i pozitivnom duhu i da se krajem svibnja opet svi zajedno veselimo”, rekao je Gojun za službenu stranicu RK Zagreba.

Karijeru je počeo u RK Kriniku, a potom je preko Solina, Zameta i Siscije stigao u RK Zagreb, u kojem se probio i do reprezentacije. U Zagreb se vratio 2021. godine gdje će odigrati i svoju posljednju sezonu.

S Hrvatskom je osvojio brojna odličja. Ima olimpijsku broncu iz Londona 2012. godine. Na svjetskim prvenstvima je osvojio srebro 2009. i broncu 2013. Na europskim prvenstvima ima dvije bronce (2016. i 2012.) i srebro iz Austrije 2010. godine. Gojun je igrao i za velike europske klubove Atletico Madrid, PSG i Fuchse Berlin.