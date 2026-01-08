Odlična provjera za hrvatske rukometaše, zagrebačka Arena spremna je za olimpijske viceprvake

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Od 15. siječnja do 1. veljače održava se Europsko prvenstvo u rukometu, a Hrvatska će večeras u zagrebačkoj Areni od 20:30 u sklopu priprema ugostiti Njemačku.

Aktualnim svjetskim viceprvacima suprotstavit će se reprezentacija koja je prije dvije godine kao domaćin igrala polufinale Europskog prvenstva te na kraju osvojila četvrto mjesto, a šest mjeseci poslije u Parizu na Olimpijskim igrama osvojila srebro.

Osim večerašnjeg ogleda, druga utakmica na rasporedu između Hrvatske i Njemačke bit će održana tri dana kasnije u ZAG Areni u Hannoveru u 18.05 sati.

Podsjetimo, Hrvatska će na EP u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u švedskom Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja).

Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.