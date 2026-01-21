Izludio je Hrvatsku svojim obranama: ‘Ovo je večer zbog koje ćete biti ponosni kad legnete u krevet’

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Švedska je odigrala odlično protiv Hrvatske slavivši 33:25.

Hrvatska tako u drugi krug ide bez bodova, a tamo će igrati protiv Islanda, Slovenije, Mađarske i Švicarske.

Kad je riječ o kalkulacijama, za prolazak u polufinale Martinović i ekipa će najvjerojatnije trebati sve pobjede u drugom krugu.

U drugom dijelu posebno je briljirao vratar Andreas Palicka, koji je izludio hrvatske rukometaše svojim obranama.

“Osjećaj je trenutno odličan. Ova utakmica je pokazala koliko smo narasli”, rekao je najbolji igrač utakmice Palicka za SVT Sport te zaključio:

“Svi nastupaju na visokoj razini. A publika ovdje u Malmou nudi fantastičan ambijent. Ovo je večer zbog koje ćete biti sretni i ponosni kad legnete u krevet.”