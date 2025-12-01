Hrvatske rukometašice ispale sa Svjetskog prvenstva

Hrvatske rukometašice izgubile su od Japana 25:19 u trećoj utakmici Svjetskog prvenstva, izravnom okršaju za plasman u drugu fazu natjecanja.
Nakon poraza od Rumunjske i Danske, bile su jače i Japanke koje su izborile treće mjesto i prolazak, dok će Hrvatska u razigravanje za plasman od 25. do 32. mjesta.
Azijsku je reprezentaciju do pobjede predvodila Natsuki Aizawa s osam pogodaka, dok su Clare Francis Gray i Natsumi Akiyama dodale po pet. Sakura Kametani je imala čak 15 obrana. Najefikasnije kod naših bile su Andrea Šimara te Tina Barišić s po tri gola, a Lucija Bešen skupila je četiri obrane.
U nastavku će Hrvatska igrati u skupini I Presidents Cupa. Odmjerit će snage s Iranom, Urugvajem i Paragvajem.
