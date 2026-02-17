Evo protiv koga će hrvatski rukometaši igrati na prvom okupljanju nakon europske bronce

Hrvatska rukometna reprezentacija uskoro se ponovno okuplja nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
Tim uspjehom izborila je izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj pa neće igrati kvalifikacije.
Zato će ožujska i svibanjska okupljanja proteći bez rezultatskog pritiska, a prve provjere slijede već u ožujku protiv Švicarske, reprezentacije koja je nedavno u Luzernu nanijela Hrvatskoj prvi međusobni poraz u prijateljskom susretu. Međutim, Hrvatska je bila bolja na Euru rezultatom 28:24.
Prva prijateljska utakmica igra se 19. ožujka u Zadru na Višnjiku (17 sati), a druga 21. ožujka u osječkom Gradskom vrtu, također u 17 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!