Sprema se još jedna promjena, na klupu Zagreba stiže bivši izbornik Hrvatske?

Rukomet 19. velj 202612:29 0 komentara
Petter Arvidson BILDBYRAN via Guliver Images

Rukometaši Zagreba jučer su poraženi od PSG-a u zagrebačkoj Areni i to im je deseti poraz u 11 utakmica u ovom natjecanju.

Uslijed poraza, rukometni insajder Hen Livgot objavio je da se sprema promjena na klupi te da bi momčad na kraju sezone trebao preuzeti Hrvoje Horvat.

Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener švicarskog Schaffhausena bio bi već četvrti trener na klupi Zagreba ove sezone koju je započeo Andrija Nikolić, zatim preuzeo Nenad Šoštarić pa Boris Dvoršek.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Rukomet