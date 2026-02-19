Sprema se još jedna promjena, na klupu Zagreba stiže bivši izbornik Hrvatske?

Podijeli :

Petter Arvidson BILDBYRAN via Guliver Images

Rukometaši Zagreba jučer su poraženi od PSG-a u zagrebačkoj Areni i to im je deseti poraz u 11 utakmica u ovom natjecanju.

Uslijed poraza, rukometni insajder Hen Livgot objavio je da se sprema promjena na klupi te da bi momčad na kraju sezone trebao preuzeti Hrvoje Horvat.

Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener švicarskog Schaffhausena bio bi već četvrti trener na klupi Zagreba ove sezone koju je započeo Andrija Nikolić, zatim preuzeo Nenad Šoštarić pa Boris Dvoršek.