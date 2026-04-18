Dobio zeleno svjetlo: Slavko Goluža nakon problema sa srcem ponovno na trenerskoj klupi

Legenda hrvatskog rukometa Slavko Goluža vraća se u trenerski posao dva mjeseca nakon hospitalizacije zbog problema sa srcem.

Bivšem izborniku hrvatske reprezentacije, a sadašnjem treneru Bjelovara Slavku Goluži pozlilo je tijekom utakmice s drugom momčadi Nexea krajem veljače. Nakon što je hitno hospitaliziran, dijagnosticiran mu je problem sa srcem koji je na koncu u zagrebačkom KBC-u Rebro riješen.

“Dobio sam zeleno svjetlo i već idućeg tjedna planiram opet biti sa svojom ekipom. Moram se zahvaliti cijelom liječničkom osoblju koje mi je pomoglo da se čim prije oporavim i cijelom medicinskom osoblju KBC-a Rebro na čelu s medicinskom sestrom Andreom te posebno dr. Jošku Bulumu, dr. Blanki Glavaš-Konja i dr. Jadranki Šeparović Kanževački”, otkrio je Goluža u razgovoru za Germanijak.

“Moram istaknuti da mi je bilo iznimno drago vidjeti koliko su brige pokazali moji bivši igrači i suradnici. Njima se posebno zahvaljujem, kako svojim bivšim i sadašnjim igračima, tako i RK Zagrebu na čelu s Vedranom Šupukovićem i Božidarom Jovićem, svima u HRS-u, posebno gospodinu Grahovcu, Gopcu i Poljaku te mom RK Bjelovaru i gradonačelniku Dariju Hrebaku na brizi koju su uputili. Jasno, najveće hvala mojoj obitelji koja je uz mene uvijek, te svim prijateljima i ostalima koji su mi pružili podršku u ovom razdoblju”, dodao je Goluža.