MVP Mandić nakon velike pobjede: ‘Poginut ću za hrvatski dres ako treba’

Jozo Čabraja / kolektiff

Igrač utakmice ključnog dvoboja između Hrvatske i Slovenije podijelio je svoje dojmove nakon pobjede.

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s 29-25 (14-11).

Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica. U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja.

Nagradu za MVP-a, odnosno najboljeg igrača utakmice dobio je vratar Matej Mandić koji je imao sedam obrana. Upravo je on među prvima stao pred kamere te komentirao slavlje protiv Slovenije:

“Zasluženo smo pobijedili, borili smo se, znali smo što ova utakmica nosi. Prva meč lopta je riješena. Sutra je novi dan i nova utakmica. Dečki u obrani rade dobar posao u obrani. Ne spominje ih se puno, a to su Šušnja, Mamić, i David Mandić. Bore se za svaku loptu, izginu. Ljudi koji ne razumiju rukomet to ne znaju, a ima ih nažalost jako puno”, poručio je te dodao:

“Još bih htio zahvaliti Bogu na svemu što mi daje. Bilo mi je teško neko vrijeme. Hvala mojoj obitelji i djevojci jer su bili uz mene. Bog sve vidi, Bog sve zna. Poginut ću za hrvatski dres ako treba. Mađari nam dolaze pomrsiti planove. Imamo težak raspored i malo vremena za odmor. Bio bi velik gubitak za nas da izgubimo Srnu. Molim Boga da nije ništa strašno. On se bori svaku utakmicu, baca se na glavu. Ako ne bude dobro, igrat ćemo bez njega”, rekao je za RTL hrvatski vratar.

Hrvatska zadnju utakmicu u drugoj fazi Eura igra u srijedu protiv Mađarske u 18 sati.