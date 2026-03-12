Cindrić dominirao u Ligi prvaka, postigao je sedam pogodaka

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić je sa sedam golova bio najbolji strijelac Veszprema u 33-38 domaćem porazu od Aalborga u susretu zadnjeg, 14. kola skupine A Lige prvaka, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović dodao dva gola za mađarski sastav.

Veszprem je natjecanje u skupini okončao na petom mjestu sa 14 bodova te će u prvom krugu nokaut faze igrati protiv Paris SG-a koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini B.

Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine plasirale su se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi koji su završili između trećeg i šestog mjesta u međurundu.