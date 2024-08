Veliki problem za Francuze: Ponovno otkazani treninzi u Seini, plivačima pozlilo

Podijeli :

Trening u Seini za plivačka natjecanja na otvorenim vodama otkazan je u utorak jer je voda bila neprikladna za plivanje, objavili su organizatori Olimpijskih igara u Parizu.

Ovo je peti otkazani trening od početka Olimpijskih igara, nakon što su prva četiri bila za triatlon, zbog čega je muški triatlon odgođen za jedan dan.

Otkazano je i upoznavanje s plivačkom rutom.

“Nakon dnevnog sastanka o situaciji jutros između Ville de Paris, Paris 2024. i World Aquaticsa, odlučeno je da se upoznavanje koje se trebalo održati danas, 6. kolovoza 2024., otkazuje”, stoji u priopćenju World Aquaticsa.

Nije naveden razlog za otkazivanje, ali je rečeno da će dodatne informacije biti dostupne kasnije u utorak. Sastanak vođa timova i brifing trenera i dalje će se odvijati prema planu.

Da bi mogli pustiti sportaše plivati u rijeci, organizatori pomno prate dvije razine fekalnih bakterija: onu bakterije E. Coli i onu enterokoka.

Francuske vlasti potrošile su 1.4 milijarde eura na unaprjeđenje kanalizacijskog sustava glavnog grada, obećavajući da će rijeka biti dovoljno čista da se stanovnici u njoj mogu kupati do sljedećeg ljeta.

U četvrtak i petak na rasporedu su plivačke maratonske utrke za žene i muškarce.

Nedavno se pojavila informacija kako je belgijska sportašica Claire Michel završila u bolnici. Zaražena je bakterijom E. coli, koja uzrokuje želučane i crijevne probleme. Uzrok bolesti može biti i zagađena Seina. Još se nekoliko sportaša u Parizu potužilo na iste probleme. Među njima je i švicarski triatlonac Adrien Brifford, koji je plivao u rijeci.

Norveški triatlonac Vetle Bergsvik Thorn razbolio se 24 sata nakon plivanja u rijeci Seini: “Mislimo ono što svi misle, da je zbog plivanja u rijeci, ali ne znamo. Možda je do rijeke, možda je do piletine. Doktor ostavlja mogućnost da je došlo do trovanja hranom.”