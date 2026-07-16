Ude: Da EP nije u Zagrebu, već bih operirao rame

Čakovčanin Filip Ude, osvajač olimpijskog, svjetskog i dva europska srebra na konju s hvataljkama, i sa 40 godina i dalje je neizostavno ime u svijetu vrhunske gimnastike te ga za nešto manje od mjesec dana očekuje nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

Ude je svoj najveći uspjeh ostvario prije čak 18 godina osvajanjem olimpijskog srebra, no u svijetu gimnastike i sada izaziva divljenje. Član Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan osvajanjem srebrne medalje na konju s hvataljkama na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. skrenuo je svjetla pozornice ne samo na sebe, već i na cijelu hrvatsku gimnastiku. Utro je i put uspjesima gimnastičara koji su slijedili nakon njega.

“Htio bih više trenirati, ali tijelo to više ne može podnijeti, tako da moram sve dozirati i tempirati. Nekad me trener nije htio pustiti iz dvorane sve dok nisam napravio cijeli plan za taj dan, a sada mi prekida trening i govori da je dosta kad osjeti da bi sljedeće minute mogle povećati rizik od ozljede. Oporavci mi traju duže, ozljede su češće i ozbiljnije, ali i dalje sam tu, ne odustajem. Volim gimnastiku. Godine su donijele jednu razinu opuštenosti jer sam osvojio medalje na svim važnim natjecanjima. To sam si zacrtao na početku karijere i to sam ostvario, ali s druge strane imam nervozu jer mi svako natjecanje može biti posljednje. No, ne dam se i dat ću sve od sebe da izdržim još par godina”, istaknuo je Ude.

A kakvo mu je zdravstveno stanje uoči smotre najboljih na starom kontinentu? Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Prijavilo se čak 670 gimnastičara iz 44 zemlje.

“Prvi put u 33 godine moje karijere, u Zagrebu se održava veliko gimnastičko natjecanje. Da nije Europsko prvenstvo u našoj metropoli, već bih operirao rame i oporavljao se. No, ne bih mogao sam sebi oprostiti da ne nastupim na europskoj pozornici u svojoj državi. Riskiram dodatnu ozljedu, ali u mojoj glavi je to vrijedno rizika. I da mogu tisuću puta birati, tisuću puta bih u prvi plan stavio nastup pred hrvatskim navijačima uz mogućnost novih ozljeda, nego operativni zahvat i sanaciju sadašnjeg stanja”, dodao je Ude.

Ova rečenica dovoljno pokazuje koliko mu znači Europsko prvenstvo u njegovoj domovini. Bit će to najznačajniji gimnastički događaj u glavnom gradu još od Univerzijade ’87. Što očekuje od nastupa?

“Ne zamaram se rezultatima, ali da imam tremu – imam. Trema uvijek mora postojati. Svi hrvatski gimnastičari, ne samo ja, dat će sve od sebe da se pred našim ljudima pokažu u najboljem svjetlu. Nemam pritisak, vjerojatno će kasnije doći, ali ne u tom rezultatskom smislu jer će već nastup na Europskom prvenstvu biti uspjeh.”

Ude često ističe nastup pred domaćom publikom, ali tu najviše u prvi plan stavlja svoje najbliže i devetogodišnju kći, koja također trenira gimnastiku.

“Obitelj mi je vrlo važna, a kći Eva najvažnija i puno će mi značiti što će biti na tribinama. Nadam se kako je neću razočarati. Već sam si nekoliko puta u glavi zamislio scenu kako me Eva gleda u Areni Zagreb. Odmah me prođu trnci. To će biti emotivni vrhunac moje karijere. Kada samo pomislim kako će me uz nju podržavati ostatak obitelji, majka, sestre, nećaci, prijatelji, sugrađani, poznanici, znam da ću stisnuti zube i dati sve od sebe. Stvarno se veselim trenutku kada ću, nadam se, moći odraditi vježbu u prepunoj zagrebačkoj Areni i zavrijediti njihov pljesak. Glas mi drhti kada samo pričam o tome”, najavio je svoj nastup u Zagrebu.

Svjestan je kako se njegova karijera bliži kraju, ali ne sumnja u nastavak sjajne hrvatske gimnastičke priče.

“Hrvatska ima mlade gimnastičarke i gimnastičare koji mogu napraviti sjajne stvari. Savez je odlično posložen, treneri su nam vrhunski, po klubovima se dobro radi, a sada se poboljšava i infrastruktura. Imamo nekoliko dobrih centara i godine koje nam dolaze donijet će radost i veselje te, siguran sam, uspjehe na najvećim sportskim pozornicama”, optimističan je Ude kada se radi o sadašnjim i budućim reprezentativcima.

I za kraj ima poruku svima mladima kako bez rada, truda, sna i discipline nema rezultata te ponavlja svima ono što njemu govori njegov trener:

“Sanjajte velike stvari, trudite se, radite ispravno i jednom će sigurno praznik doći i u vašu ulicu.”