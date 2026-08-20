Gledajte na SK: Plenković dao obećanje organizatorima Sportskih igara mladih, stigao i Slaven Bilić

U povodu obilježavanja 30. Plazma Sportskih igara mladih, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se u četvrtak u Splitu s organizatorima ove najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, te im poručio da će Vlada i ubuduće podržavati tu sportsku manifestaciju.

“Vlada niz godina podržava Sportske igre mladih, činit će to i ubuduće,” istaknuo je Plenković čestitajući na 30. izdanju ovih igara.

Plenković je podsjetio da su Sportske igre mladih počele u splitskim kvartovima, a u proteklih 30 godina su se raširile na globalnu razinu.

“Drago mi je da su Sportske igre mladih pronašle puno partnera koji podržavaju ovu ideju, od ljudi iz svijeta gospodarstva do velikih sportskih zvijezda u čijim uspjesima smo uživali,” istaknuo je Plenković.

Istaknuo je da na ovogodišnjim Sportskim igrama mladih sudjeluju i ukrajinska djeca.

Predsjednik Regionalnog organizacijskog odbora Sportskih igara mladih Zdravko Marić je zahvalio premijeru na dolasku na današnji sastanak u splitskom hotelu Marriott rekavši kako su Sportske igre mladih iskorak doživjele za vrijeme aktualne vlade na čelu s Plenkovićem.

Među nazočnima na sastanku u Splitu bili su i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić te bivši nogometaš Real Madrida Predrag Mijatović.

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