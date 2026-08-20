Kovač najavio borbu s Bayernom nakon potrošenih 108 mil. eura: ‘Ovo je bolji put’

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AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Trener Borussijje Dortmund Niko Kovač u opsežnom je razgovoru za Transfermarkt analizirao uzbudljiv ljetni prijelazni rok, taktičko preslagivanje svoje momčadi te izglede u borbi protiv Bayern Münchena za naslov prvaka Bundeslige.

Nakon što su klub napustile dugogodišnje uzdanice poput Karima Adeyemija, koji je prodan u Barcelonu, te Niklasa Sülea i Juliana Brandta, Dortmund je značajno podmladio i osvježio svlačionicu dovođenjem Joanea Gadoua, Konstantinosa Karetsasa, Giannisa Konstanteliasa i Joeya Veermana.

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Jedina neostvarena želja ovoga ljeta bio je Said El Mala, mlada senzacija iz Kölna. Kovač se osvrnuo na propušteni transfer te istaknuo kako vjeruje u novopridošle snage koje bi trebale nadoknaditi 21 pogodak, koliko su prošle sezone zajedno potpisali Brandt i Adeyemi:

“El Mala je odradio sjajan posao prošle sezone. Ali kao što znate, sve to morate ponoviti. Da je El Mala postao naš igrač, nitko nam ne bi jamčio da će opet zabiti 12, 13 ili 14 golova. Naravno, kada kupite nove igrače, nikada ne znate kako će se stvari rasplesti. Ali naša su očekivanja velika jer Karetsas i Konstantelias posjeduju ogroman talent i odradili su izvrstan posao u svojim ligama, u Belgiji i Grčkoj. Dugo smo ih pratili, točno znamo o kakvom je talentu riječ i vjerujem da će se vrlo brzo prilagoditi”, rekao je hrvatski stručnjak za Transfermarkt.

Uključujući dolaske Kauãa Pratesa i Justina Lerme, BVB je ovoga ljeta potrošio 108,5 milijuna eura, čime neto potrošnja iznosi 70 milijuna eura. Zanimljivo je da je Dortmund time financijskim ulaganjima izjednačio korak s Bayernom, koji je potrošio 106,5 milijuna eura. Međutim, dok su Bavarci glavninu novca usmjerili na samo dva pojačanja — Nathaniela Browna i Ismaela Saibarija — Dortmund je uložio u širenje kadra dolaskom šest novih imena.

Od novih igrača samo su Joey Veerman (27) i Giannis Konstantelias (23) stariji od 20 godina, pa je prosjek godina momčadi pao na 24,6, čime su od Dortmunda mlađa samo dva kluba u cijeloj Bundesligi.

Hrvatskog trenera ta mladost u svlačionici nipošto ne plaši, ali naglašava da je ključ u pravom balansu unutar momčadi:

“Mora postojati ravnoteža. Najvažniji aspekt ipak je kvaliteta, a mladi, talentirani igrači daju grupi posebnu energiju. Oni su neophodni kako bi gurali one starije, etablirane igrače. S druge strane, stariji igrači usmjeravaju mlađe kako bi učili brže i lakše. Ako imate samo mlade igrače, oni neće učiti jedni od drugih. Isto tako, mladi igrači paze da oni stariji ne igraju s ‘povučenom ručnom’.”

Otkako je Kovač preuzeo Dortmund početkom 2025. godine zamijenivši Nurija Sahina, uspio je stabilizirati klub i dovesti ga s pozicija izvan europskih natjecanja do četvrtog, a potom prošle sezone i do drugog mjesta, smanjivši zaostatak za Bayernom s 25 na 16 bodova. Prisjećajući se samih početaka na klupi, Kovač navodi:

“Bila je to teška situacija. Morali smo resetirati stvari i razbiti stare navike kod igrača. Za to je trebalo vremena, a na kraju smo te godine završili četvrti. To je pokazalo da imamo kvalitetu i da nam je nedostajalo samo malo samopouzdanja.”

Na pitanje je li napokon došao trenutak za pravu i otvorenu utrku za naslov prvaka protiv Bavaraca, Kovač ostaje čvrsto na zemlji i odbija davati zvučna obećanja:

“Lako je govoriti. Mnogo je teže djelovati. Bayern München je uvijek favorit, a mi smo više nego sretni što ih možemo izazvati. Ja sam tip čovjeka koji prvo odradi posao pa tek onda priča. Mislim da je to bolji put. Vidjet ćemo kako će proći prvih pet ili šest utakmica u Bundesligi, pa ćemo onda znati je li moguće napasti više. Da bismo smanjili taj jaz, mnogo se stvari mora poklopiti u našu korist. Mi moramo igrati na vrhuncu svojih mogućnosti, a Bayern mora odigrati ispod svojih. Ne samo da mi moramo biti na maksimumu, nego se moramo nadati i da će oni negdje posrnuti.”

Borussia Dortmund novu prvoligašku sezonu otvara kod kuće u subotu 29. kolovoza u 18:30 sati protiv HSV-a, a tu utakmicu, kao i sve susrete Bundeslige, pratite uživo u programu Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

