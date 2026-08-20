UŽIVO OD 21 Spektakl na Poljudu, ovo je Garcijin izbor za dvoboj protiv Poljaka

Nogometaši Hajduka večeras od 21 sat na Poljudu igraju prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Rakowa. Momčad Gonzala Garcije nalazi se dvije utakmice od plasmana u ligašku fazu europskog natjecanja, a uzvrat je sljedećeg četvrtka u Częstochowi od 19 sati. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klub.
Stigli sastavi
Hajduk: Silić - Sigur, Marešić, Raci, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Rakow: Trelowski - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw, Kochergin, Repka, Ouma - Diaby-Fadiga, Emreli, Kwiatkowski
Ovo je vjerojatni sastav Hajduka
Momčad Gonzala Garcije do play-offa je stigla na impresivan način. Žalgiris je prvo svladala u Vilniusu s 5:2, a potom na Poljudu slavila s uvjerljivih 4:0, čime je s ukupnih 9:2 izborila dvoboj s poljskim predstavnikom.
Posebno dobro Hajduk ove sezone izgleda pred svojim navijačima. U sve tri domaće europske utakmice Splićani su sačuvali mrežu, a Žilinu, Pafos i Žalgiris svladali su uz ukupnu gol-razliku 8:0.
Kao što je već postao običaj otkako je preuzeo Hajduk, Gonzalo Garcia utakmicu će otvoriti u formaciji 4-2-3-1.
Na vratima će biti Toni Silić, dok bi posljednju liniju trebali činiti Niko Sigur, Dario Marešić, Ismaël Raci i Šimun Hrgović.
Ispred njih trebali bi zaigrati Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, dok je mjesto iza napadača rezervirano za Dalissona. Na krilima bi trebali biti Bamba na lijevoj i Marin Šotiček na desnoj strani.
Najveća dilema je u vrhu napada. Prednost bi ovog puta trebao dobiti Michele Šego, što znači da bi kapetan Marko Livaja utakmicu započeo s klupe.
Poljaci u čudu: ‘Odavde ćemo komentirati s Poljuda?’
Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakow u playoffu Konferencijske lige, a stigli su u Split i poljski novinari.
Poznati poljski Kanal Sportowy objavio je fotografiju komentatorskog mjesta na splitskom stadionu uz poruku koja je brzo privukla pažnju.
Objavili su fotografiju komentatorskih kabina smještenih visoko pod poljudskim krovom, i uvjete koji ih očekuju tijekom rada na utakmici.
“Komentatorsko mjesto na stadionu Hajduka. Kakav ugođaj”, poručili su iz Kanala Sportowy.
Garcija odgovorio je li mu Rakow utakmica karijere
Strateg Hajduka razgovarao je s medijima uoči utakmice protiv Rakowa.
Bivši hajdukovac za SK: ‘S Livajom se nikad ne zna
Ima u nogometu, a i u sportu općenito, igrača koji možda nisu atraktivni ni posebno medijski eksponirani, ali koje bi gotovo svaki trener poželio imati u svojoj momčadi. Jedan od njih je Boris Pandža (40), Mostarac koji je tijekom karijere skupio više od 300 nastupa. Najveći trag ostavio je u Hajduku, za koji je igrao od 2006. do 2010. godine. S Bijelima je osvojio jedan trofej, a karijeru je prije pet godina završio u Šibeniku. Igrao je još u Poljskoj, Belgiji i drugim klubovima, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao 21 nastup
Rakow se pojačao uoči dolaska na Poljud
Uoči europskog okršaja s Hajdukom, Raków Częstochowa predstavio je novo pojačanje u obrani. Poljskom klubu pridružio se Arvid Brorsson, 30-godišnji švedski stoper koji bi trebao donijeti iskustvo momčadi u nastavku sezone.
VIDEO / Fran Tudor otkriva za SK: ‘Vidim to kao tajni adut
Bivši branič Hajduka, Fran Tudo,r već je dugi niz godina u Poljskoj, a sad se vraća u Split kao kapetan Rakowa u dvoboju za plasman u Konferencijsku ligu. U razgovoru s našim Franom Mihaljevićem, otkrio je detalje o svom zdravstvenom stanju, komentirao ozračje unutar svlačionice Rakowa i još mnoštvo toga...
Na koga treneri ne mogu računati?
Kod Hajduka su ozlijeđeni Mathieu Acapandié i Roko Brajković. Kod Rakowa nema suspendiranog Marka Bulata i ozlijeđenog Frana Tudora.
Tko sudi?
Sudačku ekipu čine Slovaci i Portugalci. Glavni sudac je Michal Očenáš. Pomoćnici su Adam Jekkel i Tobiáš Pacák. Četvrti sudac: Matej Choren. VARsudac je Fábio Oliveira Melo, a AVAR je Martin Dohal.
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